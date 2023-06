PA digitale, via alla gara Consip “cloud enabling”

Consip ha pubblicato la nuova gara per l’Accordo quadro “Cloud enabling”, volto a dare continuità all’offerta di contratti “pronti all’uso” per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. L’iniziativa – del valore di circa 300 milioni di euro e suddivisa in 10 lotti geografici – ha per oggetto i servizi professionali in ambito cloud per la definizione, da parte delle PA, del più opportuno modello realizzativo e per accompagnarne la transizione.

Tra i vantaggi dell’iniziativa, la possibilità per le PA di usufruire di servizi modulari, acquistabili in funzione del livello e della complessità degli obiettivi di digitalizzazione dell’amministrazione.

Cinque lotti sulla strategia di adozione del cloud

I lotti 1-5 sono dedicati ai servizi per l’identificazione della strategia di adozione del cloud (assessment e definizione degli applicativi da migrare, valutazione della strategia di migrazione, studio di fattibilità, supporto al monitoraggio e controllo dei risultati).

Altri 5 sui servizi di migrazione al cloud

I lotti 6-10 sono dedicati ai servizi di migrazione al cloud (disegno della soluzione ed architettura degli ambienti cloud, configurazione degli ambienti e trasferimento dati, definizione policy di sicurezza, monitoraggio degli ambienti e capacity planning, supporto e affiancamento).

La gara prevede, per ciascun lotto, l’aggiudicazione di un Accordo quadro della durata di 24 mesi con un solo fornitore con il quale ciascuna amministrazione potrà stipulare contratti esecutivi fino a 24 mesi. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto entro le ore 15 del 5 settembre 2023

