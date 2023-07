Comuni digitali e partenariato pubblico privato: il “modello” Municipia-3PItalia

Nuove opportunità di sviluppo strategico dei territori anche attraverso i fondi del Pnrr. È questo l’obiettivo del Memorandum of Understanding siglato da Municipia e 3PItalia, che punta a favorire l’uso del partenariato pubblico privato mirato a creare sinergie e integrare le offerte e le competenze delle rispettive organizzazioni per spingere la trasformazione digitale dei Comuni. L’accordo ha una durata di cinque anni.

Gli obiettivi della collaborazione

La collaborazione tra Municipia – società del Gruppo Engineering che affianca i Comuni di ogni dimensione nel loro percorso di trasformazione digitale – e 3PItalia, azienda del gruppo Tessellis, specializzato nella proposizione di partenariati pubblico privati a supporto della trasformazione digitale dei Comuni, si focalizzerà sulla ricerca e realizzazione di occasioni di sviluppo strategico dei territori e sulla trasformazione digitale dei Comuni, con particolare attenzione agli enti medio-piccoli.

Nel raggiungimento di questi obiettivi, entrambe le organizzazioni favoriscono nel loro modello di penetrazione del mercato l’utilizzo del partenariato pubblico privato come strumento in grado di contribuire a mettere a terra in modo efficiente anche le risorse del Pnrr, così da creare progetti che potranno dar vita a servizi innovativi e sostenibili, realmente capaci di portare vantaggi concreti alle comunità.

I due ambiti di intervento

Le due società hanno definito un modello virtuoso di collaborazione che prevede un’esclusiva bilaterale e che si declina in un doppio ambito.

Il primo è lo sviluppo di modelli di “Investimento Territoriale Integrato“, uno strumento per l’implementazione di strategie territoriali integrate, che consente ai Comuni non solo di pianificare le risorse, ma anche di stabilire partenariati con il settore privato industriale, commerciale e finanziario. Municipia ha già acquisito competenza ed esperienza nel settore dell’Investimento Territoriale Integrato negli ultimi 24 mesi, diventando concessionario dei Comuni dell’area della Valmalenco (SO) e dei Comuni dell’area omogenea Sud Ovest Milano.

Il secondo ambito è lo sviluppo di concessioni pluriennali per la gestione associata di processi di trasformazione digitale per gli enti comunali e i territori da loro amministrati in ottica smart city, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di un ampio portafoglio di servizi innovativi immediatamente disponibili per i Comuni aderenti, tra cui i servizi finanziati dal Pnrr. Ad oggi sono già operativi tre centri di aggregazione regolati da concessioni pluriennali con le Province di Lecco, Brescia e con il Comune di Lecce, con bacino di oltre 400 comuni serviti.

