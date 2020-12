Consip aggiorna l'offerta Ict per la PA, sul piatto 645 milioni - CorCom

Consip ha recentemente aggiudicato sei nuove convenzioni per rinnovare l’offerta alle pubbliche amministrazioni di servizi e prodotti Ict. Si tratta di: Tecnologie Server (ed.3), Apparecchiature Multifunzione (ed.32), Licenze software multibrand (ed.3), Microsoft Enterprise Agreement (ed.6), Servizi di Posta elettronica certificata – Pec, Servizi di Print & Copy Management (ed.3).

Il valore dei contratti complessivamente aggiudicati è pari a 645 milioni di euro.

L’iniziativa Tecnologie Server 3 – suddivisa in 8 lotti – mette a disposizione 7.950 server di diverse tipologie (tower, rack, high-density) e include servizi di consegna, installazione, configurazione, assistenza in remoto, manutenzione in garanzia, ritiro e smaltimento dell’usato. La convenzione – aggiudicata con un ribasso medio del 30% – sarà disponibile a partire da dicembre.

L’iniziativa Apparecchiature Multifunzione 32 – suddivisa in 5 lotti – offre la fornitura a noleggio di 26mila apparecchiature, monocromatiche e a colori, inclusi i servizi di consegna e installazione, assistenza tecnica e manutenzione, fornitura e ritiro dei materiali di consumo e gestione da remoto. La convenzione – aggiudicata con un ribasso medio del 37% – sarà resa disponibile all’esaurirsi della precedente edizione.

L’iniziativa Licenze Sw multibrand 3 – suddivisa in 9 lotti – prevede la fornitura di licenze d’uso di prodotti Oracle, Ibm Passport, Dell Technologies, Sap, Sas, Adobe, Veritas, Microsoft Government Open License (Gol) e di sottoscrizioni software Open Source Red Hat, per un importo massimo di 213 milioni di euro. La convenzione – aggiudicata con un ribasso medio dell’11% – è già attiva.

L’iniziativa Microsoft Enterprise Agreement 6 prevede la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement di tipo infrastrutturale o applicativo, nelle modalità on line (a tempo determinato) e on premises (a tempo indeterminato) per un importo massimo di 280 milioni di euro. La convenzione – aggiudicata con un ribasso del 26% – sarà resa disponibile all’esaurirsi della precedente edizione.

L’iniziativa Servizi di posta elettronica (Pec) prevede la fornitura di caselle PEC standard, struttura e massive, dei servizi di supporto operativo (configurazione, aggiornamento certificati, etc) e di altri servizi (attivazione iniziale, migrazione, customer care). La convenzione – aggiudicata con un ribasso dell’85% – sarà attivata all’inizio del 2021.

Infine, l’iniziativa Print & Copy management 3 – suddivisa in 4 lotti geografici – prevede la fornitura per un massimo di 45.750 utenti del servizio di stampa e copia e include servizi di installazione, fornitura di materiale di consumo, profilazione utenti, stesura di politiche di stampa eco-sostenibili, assistenza e manutenzione. La convenzione sarà attivata nei primi mesi del 2021.

Riepiologo aggiuducatari Gara Tecnologie Server (ed.3) Lotto Descrizione Aggiudicatario Importo aggiudicato Massimale (n.) 1 Tower mono-proc Converge Spa € 4.299.268,00 2.000 2 Tower bi-proc Converge Spa €7.364.711,00 2.000 3 Rack bi-proc base Italware Srl € 1.997.837,11 700 4 Rack bi-proc prest Converge Spa €12.973.668,00 1.700 5 Rack quad-proc base Italware Srl € 4.676.040,00 650 6 Rack quad-proc prest Converge Spa € 7.499.027,00 600 7 Rack octa-proc Italware Srl € 2.439.993,00 50 8 High-denisty Converge Spa € 3.689.263,00 250 Gara Apparecchiature multifunzione (ed.32) Lotto Descrizione Aggiudicatario Importo aggiudicato Massimale (n.) 1 Multifunzione A4 monocromatiche (gruppi di lavoro medie dimensioni) Land Srl € 4.394.403,50 3.000 2 Multifunzione A4 colore (gruppi di lavoro medie dimensioni) Converge Spa € 4.592.927,40 2.500 3 Multifunzione A3 monocromatiche (gruppi di lavoro medie dimensioni) ITD solutions Spa € 16.997.651,40 9.000 4 Multifunzione A3 monocromatiche (gruppi di lavoro medie/alte dimensioni) Olivetti Spa € 24.587.446,00 7.500 5 Multifunzione A3 colore (gruppi di lavoro medie dimensioni) Kyocera Document Solutions Italia Spa € 13.163.312,60 4.000 Gara Licenze Sw multibrand (ed.3) Lotto Descrizione Aggiudicatario Importo aggiudicato

(pari al massimale) 1 Prodotti Oracle RTI Italware Srl – Eurolink Srl € 23.000.000 2 Prodotti Microsoft Government Open License (GOL) SIM NT Srl € 20.000.000 3 Prodotti IBM Passport Converge Spa € 20.000.000 4 Prodotti Red Hat Converge Spa € 36.000.000 5 Prodotti DELL Technologies Telecom Italia Spa € 50.000.000 6 Prodotti SAP RTI Italware Srl – Technis Blu Srl € 30.000.000 7 Prodotti Adobe Italware Srl € 12.000.000 8 Prodotti SAS R1 Spa € 12.000.000 9 Prodotti Veritas NSR Srl € 10.000.000 Gara Microsoft Enterprise Agreement (ed.6) Lotto Aggiudicatario Importo aggiudicato (pari al massimale) Unico Telecom Italia Spa € 280.000.000 Gara Servizi di posta elettronica certificata (PEC) Lotto Aggiudicatario Importo aggiudicato Unico Infocert Spa € 10.320.848 Gara Print & Copy Management (ed.3) Lotto Descrizione Aggiudicatario Importo aggiudicato Massimale (n.utenti) 1 PA Centrali e Locali nel Lazio RTI Medilife Spa – Pioda Imaging Srl 19.199.862,33 18.000 2 Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna RTI Project Informatica Srl – Service Trade Spa – Gamma Studio Srl 14.396.190,54 13.500 3 Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna T.T. Tecnosistemi Spa 7.996.274,92 7.500 4 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia RTI Medilife Spa – Pioda Imaging Srl 7.192.572,67 6.750

