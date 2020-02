Consip lancia il nuovo bando “Data management”: sul piatto oltre 200 milioni

Consip lancia la nuova gara “Data management”. Il bando è nell’ambito del piano delle gare strategiche Ict, definito da Agid e Team per la Trasformazione Digitale, in attuazione del Piano triennale dell’informatica nella PA 2019-2021: obiettivo è mettere a disposizione delle amministrazioni servizi applicativi e professionali per la realizzazione di soluzioni informatiche di valorizzazione del patrimonio informativo e modelli dati di supporto ai processi decisionali.

La gara ha per oggetto l’aggiudicazione di un accordo quadro “misto”, in parte a condizione tutte fissate della durata di 18 mesi a cui le amministrazioni potranno accedere in modalità “a ordine” – per stipulare, rapidamente ed agevolmente, contratti esecutivi con i fornitori aggiudicatari – e in parte a “rilancio competitivo” – per rispondere a particolari esigenze di nuovi sviluppi ed iniziative specifiche a carattere progettuale.

L’iniziativa – del valore bandito di 222 milioni di euro e suddivisa in sei lotti, tre di servizi applicativi e tre di supporto al Program Management Office.

Anche per questa iniziativa, come per le precedenti gare strategiche già pubblicate, si è puntato alla valorizzazione delle specializzazioni territoriali, attraverso un impianto di gara volto ad incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese, anche mediante lotti di piccole dimensioni e requisiti di partecipazione adatti allo specifico mercato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA