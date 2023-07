Contratti e servizi pubblici, addio alla Pec: in vigore la app dell’Anac

Attuare in maniera semplificata gli obblighi di trasparenza dei servizi pubblici locali, sostituendo l’invio attraverso Pec con accesso diretta tramite un’applicazione informatica. È operativo il primo nucleo della Piattaforma unica della Trasparenza, gestita dall’Anac, l’Autorità anticorruzione.

Un unico “luogo virtuale” per caricare i dati

“La legislazione prevede che ci sia un obbligo di trasparenza, attuato in maniera disarticolata e gravosa dalle varie amministrazioni”, spiega il Presidente dell’Autorità Anticorruzione Giuseppe Busìa. “Anac sta lavorando, invece, per realizzare una Piattaforma unica della trasparenza, di cui quello attuato è il primo passo. L’obiettivo è di consentire alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque, rendendo disponibile una quantità maggiore e più puntuale di informazioni, in maniera semplificata, ma facilmente fruibile e confrontabile”.

Come funziona la app

I Responsabili unici del procedimento (Rup), in maniera guidata, potranno inviare ad Anac la documentazione assolvendo l’obbligo di pubblicazione e di trasparenza. L’applicazione è disponibile all’interno della sezione dedicata alla Trasparenza e offre un accesso riservato per la trasmissione dei dati e degli atti previsti dal decreto 201/2022, nonché la possibilità di ricercare e visualizzare liberamente i documenti sui servizi pubblici locali pubblicati dall’Anac nel rispetto della normativa.

Sempre nella sezione dedicata, per supportare gli enti nella redazione degli atti previsti, vengono fornite indicazioni e suggerimenti utili a snellirne l’operato, attraverso uno schema di provvedimento per predisporre la relazione sulla modalità di gestione del servizio e motivare l’affidamento a società in house.

Cosa prevede il decreto 201 del 2022

Il decreto 201/2022 per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza ha affidato all’Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai contratti di affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmessa all’Anac dai medesimi enti interessati.

Il servizio Trasparenza Spl ha lo scopo di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

Chi può accedere al servizio

Il servizio è dedicato a

Cittadini ed associazioni interessati a vario titolo ai dati e ai documenti acquisiti e pubblicati da Anac nell’ambito della trasparenza dei servizi pubblici locali

interessati a vario titolo ai dati e ai documenti acquisiti e pubblicati da Anac nell’ambito della trasparenza dei servizi pubblici locali Operatori economici interessati a vario titolo ai dati e ai documenti acquisiti e pubblicati da Anac nell’ambito della trasparenza dei servizi pubblici locali e ai Rup degli enti locali e degli altri Enti competenti di cui all’art.1 co.1 del decreto legislativo n. 201/2022, tenuti alla trasmissione ad Anac dei documenti previsti per l’affidamento di servizi pubblici locali.

Per trasmettere la documentazione sugli affidamenti è necessario essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità e disporre del profilo di Responsabile Unico del Procedimento.

Per registrarsi ai servizi dell’Autorità, nella sezione Registrazione e profilazione utenti, seguire le istruzioni per la funzionalità di Registrazione

Una volta registrati, è necessario richiedere il profilo di Responsabile Unico del Procedimento (Rup) associato al soggetto rappresentato “Amministrazione o soggetto aggiudicatore” e procedere con l’attivazione dello stesso. Le modalità operative cono descritte nel manuale per la registrazione e profilazione utenti

