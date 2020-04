Cresce il Cloud Marketplace di Agid: 600 i servizi qualificati

Sono circa 600 i servizi Cloud qualificati da Agid e attualmente online sulla piattaforma Cloud Marketplace. A questi si aggiungono 68 infrastrutture Cloud e nove Cloud service provider in house qualificati. I dati, resi noti dall’Agenzia per l’Italia digitale, evidenziano come in 5 mesi l’offerta sia aumentata di quasi il 60%: i servizi disponibili sono infatti passati dai 376 di dicembre agli attuali 596.

Dal 1° aprile 2019 i nuovi contratti di acquisizione di servizi cloud di amministrazioni centrali e locali possono essere stipulati solo se i servizi da acquistare sono stati qualificati e risultano presenti, appunto, nel Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di Agid.

“Il Catalogo dei servizi cloud qualificati da Agid – spiega lìAgenzia – rappresenta uno degli elementi fondamentali per l’attuazione del percorso di migrazione in cloud dei sistemi informativi della PA, così come indicato dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2019-2021 e come confermato dalla strategia per la riorganizzazione delle infrastrutture digitali del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione”.

La nuova piattaforma è in esercizio dallo scorso 30 gennaio ed espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID che soddisfano i requisiti di sicurezza e affidabilità. Si tratta di uno strumento grazie al quale le PA hanno la possibilità di informarsi sui servizi Cloud con elevati standard di qualità e orientare così le proprie scelte d’acquisto, tramite le azioni previste dal codice degli appalti.

Nel dettaglio il marketplace garantisce una migliore fruizione del catalogo dei servizi cloud qualificati e, al contempo, un processo di qualificazione più semplificato per i fornitori.

Il tool di autovalutazione per i fornitori

Sulla piattaforma è disponibile anche un tool di autovalutazione dedicato ai fornitori interessati alla qualificazione cloud, che contiene indicazioni utili per un corretto inserimento dei dati e dei documenti richiesti da Agid. Seppur non obbligatorio, è fortemente raccomandato l’utilizzo del tool di autovalutazione prima di avviare il processo di qualificazione per ridurre i tempi di verifica e pubblicazione sul catalogo. Per facilitare le aziende nell’utilizzo del tool è stata messa a disposizione anche un’apposita guida.

