Digitale, Butti incontra le Regioni: “Più coinvolgimento dei territori”

Più coinvolgimento dei territori nella digitalizzazione del Paese. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha partecipato questa mattina all’incontro con gli assessori delle Regioni e delle Province autonome componenti della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.



“Ho voluto rassicurare gli amministratori presenti sulla volontà di imprimere un cambio di passo nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, puntando sul coinvolgimento assiduo delle Regioni, a partire dalla governance del Comitato interministeriale per la transizione digitale che presiedo” ha affermato il Sottosegretario annunciando, inoltre, l’istituzione di tavoli tecnici permanenti al fine di coinvolgere i territori ed evidenziare periodicamente le loro necessità.



“Per accelerare la trasformazione digitale del Paese – ha sottolineato – sarà utile valorizzare le società in house che, alla luce degli investimenti sostenuti e delle competenze ed esperienze acquisite in questi anni, possono, ad esempio, cooperare nelle attività riguardanti il cloud dei dati della Pubblica Amministrazione. In tale ottica, – ha concluso il Sottosegretario – in accordo con il Ministro Fitto abbiamo chiesto una rimodulazione dei parametri del Pnrr, puntando proprio sul maggiore coinvolgimento dei territori”.

