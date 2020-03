100 medici in videoconsulto, Epicura potenzia la telemedicina

In un momento in cui le misure di contenimento consigliano di non recarsi presso gli ospedali e l’accesso a medici e specialisti è difficoltosa, EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in Italia, potenzia il proprio servizio di consulenza telefonica e di video-consulto.

Sono oltre 100 tra medici, infermieri, veterinari, nutrizionisti e psicologi, i professionisti disponibili che rispondono al bisogno di tutti coloro che necessitano di un confronto o di un consiglio sulla gestione di una terapia in corso, sull’insorgenza di sintomi che potrebbero destare preoccupazione ma anche di dialogo, in questo difficile momento di necessario isolamento sociale, con terapeuti certificati. I nutrizionisti, ad esempio, possono aiutare a ritrovare un equilibrio alimentare adeguato trasformando il periodo di sosta forzata in un’opportunità piuttosto che in una situazione di sbilanciamento alimentare.

“Siamo nati con l’obiettivo di contribuire al benessere fisico e psicologico delle persone. In questo momento di difficoltà e di preoccupazione per la nostra salute e quella dei nostri cari, riteniamo fondamentale garantire l’accesso ad un servizio di consulenza che ci auguriamo possa restituire un po’ di serenità – spiega Alessandro Ambrosio – ceo e co-founder di EpiCura – Se con i nostri servizi domiciliari siamo presenti in 10 città, con il servizio di consulenza telefonica possiamo portare in tutta Italia l’esperienza dei nostri medici che con la loro professionalità possono aiutare le persone a risolvere molti dubbi in poche ore”.

Accedere ai servizi di consulenza telefonico e di video-consulto è semplicissimo: basta collegarsi al sito epicuramed.it per prenotare online, oppure chiamare il numero verde 800 909 209. Sarà sufficiente indicare il professionista di cui si ha bisogno, l’orario preferito e completare il pagamento online. All’orario concordato i professionisti di EpiCura a disposizione 7 giorni su 7 (dalle 8.00 alle 20.00) contatteranno il paziente al numero da loro indicato.

WHITEPAPER Digital Twin: 25% di riduzione dei tempi di sviluppo per le aziende che li usano IoT Manifatturiero/Produzione

EpiCura offre anche la possibilità di prenotare una visita a domicilio nelle città di Torino, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Brescia, Genova, Catania e Verona. I servizi disponibili sono molti: sedute di fisioterapia, prestazioni infermieristiche e servizi di assistenza alla persona – in casa, in ospedale e presso case di riposo – sia diurna che notturna, per anziani, malati o disabili, ma anche visite mediche generiche, visite pediatriche, veterinarie e servizi di psicoterapia e assistenza psicologica.

Tutti i pagamenti e le fatturazioni sono gestite da EpiCura, che permette ai pazienti di pagare online, tramite bonifico bancario o in contanti. Le prestazioni vengono regolarmente fatturate e, per quanto riguarda quelle sanitarie, possono essere scaricate dalla dichiarazione dei redditi o utilizzate per rimborsi assicurativi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA