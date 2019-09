A Genova taglio del nastro per Philips Healthcare Information Solutions

Taglio del nastro a Genova per Philips Healthcare Information Solutions, la nuova realtà frutto dell’acquisizione, annunciata lo scorso marzo e finalizzata ad agosto, del business Healthcare Information Solutions di Carestream Health. L’avvio delle attività – tenuto a battesimo da Simona Comandè, General Manager di Philips Italia, Israele e Grecia, e dal sindaco di Genova Marco Bucci – rappresenta un grossa chance per l’Italia: dalla sede di Genova sarà infatti gestito il business healthcare IT di Europa, Medio Oriente ed Africa.

Aperto nel 2000, Il Technology & Innovation Center di Genova è una delle più grandi strutture di servizio nel mercato dell’imaging medicale, garantisce servizi di consulenza e formazione ad oltre 4000 professionisti nelle aree dedicate e offre supporto remoto ad oltre 1500 clienti che producono oltre 132 milioni di esami di imaging diagnostico ogni anno.

“Da leader di Philips e, ancor prima da genovese, sono orgogliosa di annunciare questa acquisizione, certa che l’integrazione di queste due realtà migliorerà la nostra capacità di fornire soluzioni sostenibili e flessibili per gli ospedali e i sistemi sanitari, ampliando le nostre opportunità di sviluppo sul mercato italiano e non solo– sottolinea Simona Comandè, General Manager Philips Italia, Israele e Grecia -. In un’epoca in cui la gestione e la condivisione delle informazioni diventano sempre più importanti, abbiamo la straordinaria opportunità di disporre di piattaforme informatiche all’avanguardia in grado di connettere davvero dati, persone e tecnologia. E traghettare il nostro paese verso la sanità del futuro”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA