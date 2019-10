Connected care, FPA premia le migliori esperienze

Un premio alla Sanutà che innova per migliorare le cure ed efficientare il sistema. Sono aperte fino alle ore 12 di lunedì 21 ottobre le candidature per la nuova edizione del Premio Forum PA Sanità, il riconoscimento assegnato ai progetti in grado di rispondere concretamente ai bisogni della salute. Il premio è promosso da FPA, società del gruppo Digital360, nell’ambito di FORUM PA Sanità, la manifestazione di approfondimento sull’innovazione sostenibile del sistema salute, che si svolgerà il 29 e 30 ottobre a Roma presso il Talent Garden Ostiense.

Il tema dell’edizione 2019 del premio è la “Connected Care”, la gestione multidisciplinare e domiciliare (non ospedalizzata) del paziente anziano, cronico, fragile o non autosufficiente, in virtù di nuovi modelli organizzativi e soluzioni tecnologiche. L’obiettivo è diffondere pratiche di successo e valorizzare le competenze degli operatori, ingredienti indispensabili per il reale di cambiamento del nostro Ssn. La convinzione alla base dell’iniziativa, infatti, è che la costante ricerca di innovazione da parte di amministrazioni pubbliche, imprese private e associazioni sia alla base del miglioramento dei servizi di cura e assistenza, fondamentali per assicurare benessere e sviluppo alle comunità.

Possono candidarsi al premio i progetti, in corso o conclusi, di enti centrali e società strumentali a partecipazione pubblica, Regioni, enti locali e loro unioni, strutture della sanità pubblica e privata, associazioni, università e centri di ricerca, piccole e medie imprese innovative.

La premiazione è in programma nel secondo giorno di Forum PA Sanità, il pomeriggio del 30 ottobre. Una giuria di esperti individuerà il progetto vincitore per ciascuna categoria, all’interno di una short list tra quelli candidati. Tutte le proposte saranno disponibili sulla piattaforma Forum PA Challenge, per essere valorizzate attraverso strumenti di comunicazione virale e di social ranking. E le diverse esperienze saranno raccolte in un e-book, scaricabile dal sito di FPA.

Per informazioni e candidature: https://www.forumpachallenge.it/iniziative/premio-forum-pa-sanita-2019

