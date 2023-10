E-health, dal Mimit 6 milioni per la piattaforma di Neosperience

Ha ottenuto il via libera da parte del Ministero delle Imprese e Made in Italy il nuovo progetto di ricerca e sviluppo promosso da Neosperience, pmi innovativa attiva nel settore dell’intelligenza artificiale e quotata su Euronext Growth Milan dal 2019.

Destinata allo sviluppo di una piattaforma in ambito health e salute, l’iniziativa ha un valore complessivo previsto di circa 6,1 milioni di euro, con agevolazioni pari a 2.245.ooo euro sotto forma di contributi a fondo perduto e 1.226.ooo euro come finanziamento agevolato a 7 anni. Si attende nei prossimi giorni la definitiva approvazione da parte della Corte dei Conti, a seguito della quale la rendicontazione del progetto potrà avviarsi.

Gli altri progetti approvati dal Mise: focus su cloud e turismo

Il progetto è solo l’ultimo di una serie che, negli anni, ha visto approvare dal Mmit il progetto della piattaforma Neosperience Cloud, prodotto ormai completato nel 2020 e alla base di gran parte delle solution offerte dalla società, per un ammontare complessivo pari a 5,285 milioni di euro (di cui 597mila sotto forma di contributi a fondo perduto e 2.873.000 come finanziamento agevolato), la piattaforma Neosperience Tourism Cloud, per un ammontare pari a 5,189 milioni di euro (di cui 1.228.000 come contributi e 1.038.000 come finanziamento agevolato) e la piattaforma Neosperience Enterprise Cloud per un ammontare pari a 5,238 milioni di euro (di cui 1.790.000 come contributi a fondo perduto e 1.047.000 come finanziamento agevolato). Altri progetti di ricerca, relativi alle verticalizzazioni della piattaforma Nsp in ambito e-commerce, Legal e Safe & People Tech sono in fase avanzata di istruttoria.

WHITEPAPER Sbloccare la potenza del cloud business: da FinOps a DevSecOps SaaS Cloud application

Patent Box per Neosperience Tourism Cloud

Infine, a novembre 2022, è stato ottenuto il “Patent Box” per la piattaforma Neosperience Tourism Cloud che ha comportato la possibilità di portare in diminuzione fiscale l’investimento sostenuto per la piattaforma stessa, pari a 5,9 ml Euro. Tale diminuzione fiscale, grazie al Patent appena concluso, permetterà un risparmio quantificabile in circa 1.4 milioni di risparmio Ires e 230k di risparmio Irap. Obiettivo della società è estendere il Patent, ove possibile, anche ad altre soluzioni proprietarie del gruppo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA