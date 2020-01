eHealth4all 2020, via al premio per il miglior Made in Italy sanitario

Premiare la migliore soluzione digitale italiana per la prevenzione sanitaria: questo il tema della quarta edizione di eHealth4all, il concorso nazionale che va alla ricerca di un “Made in Italy” informatico – software, app e prototipi fabbricati nel nostro Paese a servizio della salute. In concorso protagonisti delle istituzioni (Regioni, università, Asl, ospedali pubblici), sanità privata, aziende Ict grandi e piccole, start up innovative.

Dal 15 gennaio al 15 marzo sarà possibile candidarsi, il tema 2020 è il “valore aggiunto per il paziente”, ovvero il contributo degli strumenti digitali ad aumentare il suo benessere.

“Anche quest’anno diamo il nostro contributo ad un’iniziativa che unisce l’aspetto tecnologico e di business alla dimensione etica. Il digitale può davvero migliorare le nostre vite – commenta Paola Generali, Presidente Assintel – e quando il suo output ha ricadute concrete sulla qualità della vita di tutti noi, il lavoro stesso diventa più ricco di senso e di umanità”.

La manifestazione, organizzata da Club Ti di Milano insieme a Club TI Triveneto, Cdti Roma, Aica, Assintel, Distretto produttivo dell’Informatica di Puglia, è anche una cassa di risonanza per le tante best practice italiane esistenti, che possono diventare uno stimolo per il miglioramento continuo della sinergia fra l’industry digitale e il mondo sanitario.

