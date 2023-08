Intelligenza artificiale, ecco la prima mappa mondiale del pharma

Dove, da parte di chi e come si ricorre all’intelligenza artificiale (AI) nell’industria dei farmaci? Lo rivelano la piattaforma interattiva e il report correlato pubblicati dall’agenzia di ricerche di mercato biotech Deep Pharma Intelligence. La “mappa”, denominata “AI in Drug Discovery”, fornisce una panoramica approfondita del panorama industriale con profili interattivi, mappe concettuali e database di 800 aziende AI, 1900 investitori, 90 società e 50 centri.

La piattaforma presenta anche un database interattivo dei Top 100 esperti AI nella scoperta dei farmaci, con profili ricchi di informazioni sui principali ricercatori, scienziati, imprenditori e tecnologi impegnati nell’utilizzo del potenziale dell’AI per affrontare le sfide complesse dell’avanzamento della scoperta dei farmaci.

AI come potenziale soluzione alle criticità del pharma

L’introduzione di un nuovo farmaco è diventata una “maratona”, che richiede oltre un decennio e costa in media almeno 2,6 miliardi di dollari e, secondo alcune stime recenti, può arrivare addirittura a un incredibile 6 miliardi di dollari. Mentre l’industria farmaceutica si confronta con costi crescenti e rendimenti in diminuzione, l’AI emerge come una potenziale soluzione. Tra il 2014 e il 2023, gli investimenti nell’AI-driven pharma sono aumentati in modo esponenziale, raggiungendo un totale di 60,3 miliardi di dollari, testimonianza del potenziale trasformativo dell’AI.

WHITEPAPER Gartner: l’iperautomazione tra i principali trend tecnologici SaaS Cloud application

Il report analitico associato alla piattaforma approfondisce questo scenario in evoluzione, mettendo in luce i principali attori, le tendenze e le tecnologie, e fornendo importanti intuizioni e punti chiave per i partecipanti del settore, gli stakeholder e i decisori.

La piattaforma è inoltre integrata da un sistema di analisi di big data e un cruscotto per utenti professionali che cercano approfondimenti più specifici e personalizzati. Il sistema offre capacità sofisticate di analisi e intelligence di mercato, nonché strumenti di analisi Swot automatizzati e strumenti di abbinamento intelligente basati sull’AI.

La “mappa” del comparto asiatico e le altre piattaforme in arrivo

Parallelamente al lancio di questo importante progetto, Deep Pharma Intelligence ha anche lanciato una piattaforma specifica per la regione Asia focalizzata sull’AI nell’industria della scoperta dei farmaci, con profili interattivi, filtrabili e ricercabili, mappe concettuali e database di 130 aziende, 350 investitori, 25 centri e 30 esperti, professionisti e leader del settore che guidano l’innovazione farmaceutica basata sull’AI in Asia.

Sono previste ulteriori iterazioni della piattaforma e lanci di report analitici, tra cui AI nelle vaccinazioni contro il cancro, applicazioni AI nel diabete e FemTech e AI in oncologia, con l’obiettivo di mettere in luce soluzioni rivoluzionarie, terapie, attori e tendenze principali in queste aree.

AI a supporto delle decisione strategiche

Poiché il ruolo dell’AI continua a sperimentare una crescita e una diversificazione senza precedenti nelle industrie BioTech e HealthTech, estrarre intuizioni rilevanti per una decisione strategica ottimale è diventato sempre più complesso. Sfruttando tecniche avanzate di AI e capacità di analisi in tempo reale, la suite completa di sistemi analitici approfonditi di Deep Pharma Intelligence fornisce una comprensione del panorama in rapida evoluzione dell’AI nelle industrie BioTech e HealthTech, offrendo intuizioni uniche agli stakeholder e ai decisori del settore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA