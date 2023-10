Google Cloud ha annunciato le nuove funzionalità di Vertex AI Search per le organizzazioni del settore sanitario e delle scienze della vita. La suite consentirà di effettuare ricerche basate sull’intelligenza artificiale generativa in ambito medico su un ampio spettro di dati, comprese le fonti cliniche. Ciò, spiega la stessa azienda, avverrà grazie all’integrazione con l’API Healthcare e l’Healthcare Data Engine di Google Cloud, nonché con le capacità di ricerca e di sintesi intelligente di Google Health dal suo prodotto pilota chiamato Care Studio.

Una soluzione al servizio del settore sanitario

Vertex AI Search, ottimizzato per l’assistenza sanitaria e le scienze biologiche, contribuirà a risolvere i problemi legati alla carenza di personale, alla volatilità delle supply chain e agli oneri amministrativi. Solo nel 2022 i costi amministrativi sono aumentati di 18 miliardi di dollari, con un incremento del 30% in un solo anno, raggiungendo i 60 miliardi di dollari all’anno. Inoltre, entro i prossimi cinque anni, gli Stati Uniti dovranno far fronte a una carenza prevista di oltre 3,2 milioni di operatori sanitari di prima linea, come assistenti medici, assistenti sanitari a domicilio e assistenti infermieristici (Mercer). Le funzionalità di Vertex AI Search per le aziende del settore sanitario e delle scienze biologiche contribuiranno ad alleviare alcuni processi e a fungere da tecnologia di assistenza per i medici e gli altri operatori sanitari.

“L’introduzione di funzionalità di ricerca AI di qualità Google nell’intero ecosistema di un’organizzazione ha il potenziale per migliorare drasticamente l’efficienza, fornire un supporto decisionale clinico e aumentare la qualità delle cure che i medici possono fornire ai pazienti”, spiega Burak Gokturk, vp e general manager, Cloud AI and Industry Solutions di Google Cloud. “Rendere Vertex AI Search più utile per le organizzazioni sanitarie e di life science è una priorità per noi, perché sappiamo che avere le informazioni e gli approfondimenti giusti al momento giusto può fare la differenza nella salute”.

Cosa consentono di fare le nuove funzionalità

Le nuove funzionalità si basano sull’attuale capacità di Vertex AI Search di creare facilmente applicazioni di risposta alle domande e di ricerca conversazionale basate su modelli di fondazione, compresa la possibilità di collegare i risultati della gen AI ai dati aziendali. In particolare i tool, ottimizzati per l’assistenza sanitaria e le scienze biologiche, consentiranno ai clienti di trovare informazioni cliniche accurate in modo più efficiente e di porre domande sulla cartella clinica del paziente.

Ad esempio, se i medici vogliono conoscere l’anamnesi di un paziente, non devono più leggere separatamente gli appunti, i fax e le cartelle cliniche elettroniche. Potranno invece cercare domande come “Quali farmaci ha assunto questo paziente negli ultimi 12 mesi?” e vedere le informazioni pertinenti in un unico posto.

Le nuove funzionalità di ricerca di Google possono essere utilizzate anche per altre procedure cruciali, come l’applicazione dei codici di fatturazione corretti e la determinazione della conformità dei pazienti ai criteri di iscrizione a uno studio clinico. La tecnologia è in grado di citare e collegare la fonte originale delle informazioni, che proverrà direttamente dai dati interni di un’organizzazione. Questo dovrebbe contribuire ad alleviare i timori dei medici che l’intelligenza artificiale possa avere delle allucinazioni o generare risposte imprecise.

I clienti possono registrarsi per l’accesso anticipato a Vertex AI Search per l’assistenza sanitaria e le scienze biologiche a partire da lunedì, ma Google Cloud ha già testato le funzionalità con organizzazioni sanitarie come Mayo Clinic, Hackensack Meridian Health e Highmark Health.

Hackensack Meridian Health migra i dati su Google Cloud

La modernizzazione del cloud e dei dati di Hackensack Meridian Health, per esempio, è in corso e il gruppo ha ora spostato il suo primo carico di lavoro di cartelle cliniche elettroniche (Electronic health record, Ehr) non di produzione dall’ambiente on-premise a Google Cloud, con l’intenzione di migrare gli altri carichi di lavoro Ehr nei prossimi tre anni. La strategia consentirà alla rete di guidare in modo sicuro una maggiore innovazione ed efficienza, oltre a fornire le basi per l’implementazione di nuove tecnologie come l’analisi e l’intelligenza artificiale.

“Ora che abbiamo spostato un numero significativo di dati, carichi di lavoro delle applicazioni e altre risorse IT dall’on-premise a Google Cloud, stiamo assistendo a una maggiore agilità, affidabilità e sicurezza”, ha dichiarato Kash Patel, evp e chief digital information officer di Hackensack Meridian Health. “I dati sono al centro della modernizzazione dell’assistenza sanitaria e la presenza di tutti i nostri carichi di lavoro Ehr e di altre fonti di dati significative su Google Cloud ci consentirà di ottenere maggiori informazioni dai nostri dati e di introdurre nuovi servizi basati su analisi e innovazione”.

Hackensack Meridian Health ha iniziato con la migrazione del carico di lavoro dell’Ehr Playground, un ambiente software che consente agli specializzandi e agli studenti di infermieristica di esercitarsi nell’immissione di ordini, nella scrittura di note sui pazienti e in altri casi d’uso educativi, senza i dati dei pazienti. Nel corso del tempo, con la migrazione di altri carichi di lavoro su Google Cloud, Hackensack sarà in grado di integrare meglio i propri processi, migliorando l’esperienza di medici e pazienti. Inoltre, Hackensack potrà accedere e analizzare prontamente i dati provenienti da più fonti, sfruttando l’intelligenza artificiale e le offerte di apprendimento automatico di Google Cloud per sviluppare capacità predittive fondamentali per migliorare la salute delle comunità che serve.

E Care.ai integra l’intelligenza artificiale generativa sulla propria piattaforma

La società di telemedicina Care.ai ha invece annunciato che sta integrando l’intelligenza artificiale generativa e gli strumenti di analisi dei dati di Google Cloud nella sua Smart Care Facility Platform per migliorare la gestione delle strutture sanitarie e l’assistenza ai pazienti e per realizzare la sua visione di strutture di assistenza intelligenti e predittive.

La piattaforma di Care.ai contribuirà a risolvere un problema acuto e crescente: non ci sono abbastanza medici per fornire assistenza sanitaria, eppure la quantità di pratiche burocratiche è in aumento.

Sfruttando gli strumenti di intelligenza artificiale di Google Cloud, tra cui Vertex AI, e i prodotti di analisi e business intelligence BigQuery e Looker, la Smart Care Facility Platform di Care.ai mira a ridurre gli oneri amministrativi, ad attenuare la carenza di personale e a liberare i medici per dedicare più tempo ai pazienti nelle 1.500 strutture per acuti e post-acuti in cui la piattaforma di care.ai è già stata implementata.

Con l’ulteriore diffusione e integrazione della tecnologia, le strutture per acuti e post-acuti diventeranno ambienti di apprendimento continuo che sfruttano i sensori intelligenti ambientali sempre consapevoli di Care.ai per fornire senza soluzione di continuità ai team clinici e operativi dati ambientali in tempo reale, come le condizioni del paziente, lo stato della stanza, l’aderenza ai protocolli e alle procedure, in modo che i team di assistenza siano sempre più informati e in grado di soddisfare le esigenze dei pazienti. La piattaforma Smart Care Facility aiuterà anche a creare riepiloghi di dimissione, riepiloghi di chiamata, modelli di raccomandazione e altri contenuti per il personale infermieristico, di ammissione e di dimissione.

L’obiettivo di Care.ai è identificare preventivamente i potenziali problemi, consentire la consapevolezza in tempo reale e migliorare l’aderenza ai processi predittivi e l’allocazione delle risorse per risposte più tempestive. Questo migliorerà la sicurezza e l’esperienza dei pazienti, ottimizzando autonomamente i flussi di lavoro e i processi.

