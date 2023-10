Medicina digitale, Sofinnova raccoglie 200 milioni: è il più grande fondo d’Europa

Il Sofinnova Digital Medicine Fund I chiude ufficialmente a 200 milioni di dollari (190 milioni di euro), ampiamente superando i propri obiettivi e classificandosi così il più grande fondo europeo per la medicina digitale in fase iniziale. Lo fa sapere Sofinnova Partners, società di venture capital attiva nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano. Il fondo, guidato dai partner Edward Kliphuis e Simon Turner, è dedicato a sostenere imprenditori pionieristici che lavorano all’intersezione tra biologia, dati e sistemi computazionali e ha già effettuato investimenti in cinque aziende dal suo avvio.

“La chiusura del fondo Sofinnova Digital Medicine I al di sopra delle aspettative segna un’altra pietra miliare nella nostra crescita come azienda globale che promuove innovazioni dirompenti nelle scienze della vita – afferma Antoine Papiernik, presidente e managing partner di Sofinnova -. Questo nuovo fondo della nostra piattaforma di strategie di investimento è una testimonianza della fiducia che i nostri soci ripongono nella nostra visione e dell’impegno di Sofinnova nel dare forma al futuro dell’assistenza sanitaria”.

Focus su tecnologie abilitanti, analisi e trattamento

Il fondo si rivolge a tre aree principali: tecnologie abilitanti, analisi e trattamento. Fornisce agli imprenditori sostegno finanziario, competenze manageriali e un network nel settore healthcare profondamente radicato, consentendo loro di affrontare le sfide sanitarie globali e offrire speranza a pazienti in tutto il mondo.

Investimenti in 5 aziende trasformative

Le due aggiunte più recenti inserite nel portafoglio di Medicina digitale di Sofinnova sono: L’école AI, azienda creatrice di una tecnologia di “insegnamento automatico” (“machine teaching”) che risolve la complessità legata ai sistemi di deep learning per la valutazione digitale della diagnostica per immagini anche nel settore delle scienze della vita, e Betteromics, o “Omics AI Cloud”, che ha come obiettivo quello di fornire ai professionisti delle scienze della vita le più recenti tecniche computazionali e di intelligenza artificiale tramite una piattaforma Software-as-a-Service

“In pochi mesi dal lancio di questa strategia, abbiamo effettuato cinque investimenti in aziende trasformative, tra cui Kiro, BioCorteX, deepc, L’école AI e Betteromics, che stanno combinando metodi computazionali all’avanguardia con metodi biologici avanzati e innovazioni – commenta Kliphuis -. Sfruttando la nostra esperienza e il nostro network, ci offriamo come alleati dei pionieri della medicina digitale, consentendo loro di garantire l’adattamento del prodotto al mercato locale e la scalabilità su un palcoscenico globale”.

“Mettiamo la profonda esperienza di Sofinnova nel settore healthcare a disposizione degli imprenditori all’avanguardia nella medicina digitale, dove la biologia incontra gli approcci del settore tecnologico come la rapida iterazione dei prodotti e la commercializzazione accelerata – conclude Turner -. Il nostro obiettivo è supportare gli innovatori nello sviluppo di soluzioni dirompenti per i pazienti e i sistemi sanitari”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA