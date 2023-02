Sanità digitale, accordo Agid-Agenas per gli appalti innovativi

Realizzare appalti innovativi nel settore sanità, implementando e innovando i servizi sanitari attraverso la sanità digitale: è l’obiettivo dell’accordo quadro siglato da Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali) e da Agid (Agenzia per l’Italia digitale).

Agenas è l’ente pubblico nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del ministro della Salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Con decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (Asd) con l’obiettivo di guidare e assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.

La sinergia con Agid

La sinergia con Agid nel settore della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico si pone l’obiettivo di implementare e innovare i servizi sanitari attraverso la sanità digitale. In particolare, le due amministrazioni collaboreranno mettendo a sistema le specifiche competenze, per acquisire soluzioni tecnologiche innovative in sanità a supporto dei professionisti sanitari e della popolazione, nell’ambito degli obiettivi e degli investimenti Pnrr.

WHITEPAPER Sanità: quali le applicazioni di AI in radiologia, oncologia e cardiologia? Intelligenza Artificiale Sanità

L’impegno di Agenas e Agid

Inoltre, le parti si impegnano in attività di ricerca, formazione, valutazione, studio e analisi per promuovere la trasformazione digitale in ambito sanitario, con particolare riguardo alla diffusione della telemedicina e all’applicazione dell’intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza primaria. L’accordo è aperto ad altre iniziative strategiche che le parti potranno avviare attraverso la realizzazione di interventi e progetti di innovazione. Con l’accordo, Agid mette a disposizione di Agenas la piattaforma broker dedicata agli acquisti d’innovazione delle Pubbliche amministrazioni italiane.

@RIPRODUZIONE RISERVATA