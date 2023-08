Sanità digitale, G20 e Oms insieme sui servizi innovativi

“Un passo che promuove l’equità nell’assistenza sanitaria e facendo convergere gli sforzi e migliorare le pratiche”, grazie anche all’utilizzo di “nuovi strumenti come l’intelligenza artificiale” per rafforzare i sistemi sanitari. Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ha descritto la Global Initiative on Digital Health adottata durante la riunione con i ministri della sanità del G20 che si è tenuta a Gandhinagar, in India. Obiettivo della piattaforma, che sarà gestita direttamente dall’Oms, è l’ampliamento della copertura sanitaria

Tecnologia chiave di volta per i nuovi servizi

“L’implementazione potenziale e di successo della tecnologia durante i periodi di gravi interruzioni dell’assistenza è stata evidente durante il Covid-19 con la telemedicina – spiega Mansukh Mandaviya, ministro indiano per la sanità sottolineando l’importanza del coordinamento tra le politiche dei vari Paesi nel campo della sanità – Oggi è un giorno importante nella storia del gruppo di lavoro sulla salute del G20, i Paesi non solo hanno identificato la priorità digitale per la sua rilevanza, ma hanno lavorato collettivamente per il suo lancio”

Il documento di sintesi del summit

Nel documento scaturito dall’incontro sotto la presidenza di turno dell’India, le cui conclusioni non sono state condivise da Russia e Cina per la parte riguardante la guerra in Ucraina, è stato riaffermato l’impegno a continuare a rafforzare l’architettura sanitaria globale, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla pandemia di Covid-19, e a costruire sistemi sanitari resilienti, equi, sostenibili e inclusivi.

Focus sulla sanità digitale

Tre i temi principali portati in discussione al summit dalla presidenza indiana: la prevenzione, la preparazione e la risposta alle emergenze; il rafforzamento della cooperazione nel settore farmaceutico e l’innovazione digitale. Rispetto nello specifico alla sanità digitale ne è stata ribadita l’importanza, anche rispetto alla sfruttamento delle tecnologie più innovative, prevedendo un utilizzo appropriato e sicuro dei dati sanitari mentenendo ben fermi i paletti sulla tutela della privacy, nella prospettiva di mettere a punto iniziative sempre più coordinate promuovendo ogni volta che è possibile il principio dell’interoperabilità.

