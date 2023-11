Sanità digitale: la gara da 900 milioni ad Accenture, Dedalus, Engineering e Enterprise Services

Aggiudicata la gara Consip “Sanità digitale” da 900 milioni dedicata ai sistemi gestionali e alla data governance – ora attivo per tutti i lotti – che va ad arricchire l’offerta Consip in questo settore. Un nuovo strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche per realizzare i progetti di digitalizzazione in ambito sanitario previsti dalla missione 6 “Salute” del Pnrr.



Le aziende aggiudicatarie

Lotto 1: importo di aggiudicazione 168.000.000,00 euro:

Rti Engineering Ingegneria Informatica Rti Accenture Rti Enterprise Services Italia Rti Dedalus Italia

Lotto 2: importo di aggiudicazione 252.000.000,00 euro:

Rti Enterprise Services Italia Rti Accenture Rti Engineering Ingegneria Informatica Rti Dedalus Italia

Lotto 3: importo di aggiudicazione 152.000.000,00 euro:

Rti Engineering Ingegneria Informatica Rti Enterprise Services Italia Rti Dedalus Italia

Lotto 4: importo di aggiudicazione: 228.000.000,00 euro

Rti Enterprise Services Italia Rti Accenture Rti Engineering Ingegneria Informatica Rti Dedalus Italia

La gara da 900 Consip

L’iniziativa per i sistemi gestionali e la data governance fa parte delle gare strategiche previste dal Piano triennale per l’informatica nella PA e ha l’obiettivo di facilitare la trasformazione digitale della sanità pubblica, diffondendo sul territorio lo sviluppo di soluzioni applicative per i servizi integrati della rete sanitaria territoriale (regionale e nazionale).

Sul piatto 900 milioni

Il nuovo contratto – del valore di circa 900 milioni di euro – si affianca a quelli già attivati in ambito “Sanità digitale” per i sistemi informativi clinico-assistenziali come la telemedicina e la cartella clinica elettronica, e per i sistemi informativi sanitari a supporto dei servizi al cittadino (Centri Unici di Prenotazione -Cup, Portali e App, interoperabilità dei dati sanitari e piattaforme applicative), costituendo un pacchetto organico di iniziative in grado di supportare le amministrazioni sanitarie nel processo di digitalizzazione dei servizi.

I servizi

Oggetto dell’iniziativa sono i servizi applicativi per i procedimenti amministrativi e contabili (contabilità, controllo di gestione, acquisti, logistica e facility management, risorse umane, protocollo informatico, gestione documentale, digitalizzazione dei processi) e la data governance (Data warehouse e business intelligence, Big data analytics, Open data. Intelligenza artificiale, machine learning, deep learning).

A questi si aggiungono i servizi di supporto (ad esempio project management, change management, Pmo e demand management, Strategia IT) che le amministrazioni possono acquisire insieme ai servizi applicativi per disegnare una strategia di evoluzione tecnologica e attuare una politica complessiva di governo e gestione dei sistemi informativi.

Le amministrazioni sanitarie hanno la possibilità di acquisire i servizi con un ordine diretto alle condizioni fissate dall’Accordo quadro o, nel caso debbano richiedere servizi accessori o personalizzare le condizioni di erogazione dei servizi (ad esempio richiedendo differenti configurazioni, prodotti, profili professionali), rilanciando il confronto competitivo fra gli aggiudicatari.

