Sanità digitale: le soluzioni delle big tech per il pharma

Hardware, biomarcatori ed ecosistema sono i tre pilastri della strategia di Apple per l’healthcare. La Mela investe in nuovo hardware, in particolare l’Apple Watch, per raccogliere dati sui pazienti e usa i dati per trasformarli in biomarker per le malattie. Apple offre inoltre una serie di kit software con cui le aziende farmaceutiche possono costruirsi delle app.

In ambito hardware anche l’iPhone offre integrazioni con dispositivi medici per il monitoraggio delle condizioni di salute. Apple ha per esempio investito in AliveCor, che offre una soluzione di elettrocardiogramma mobile, ora integrata con l’iPhone. Ha anche investito 14 milioni in Binah.ai, che permette di misurare i parametri vitali in tempo reale grazie alla fotocamera dello smartphone della Mela. Quanto all’Apple Watch, l’annuncio più recente (maggio 2022) riguarda il suo utilizzo da parte dei ricercatori Ai della Mayo Clinic con lo scopo di scovare patologie cardiache silenti.

In ambito biomarker, Apple ha, per esempio, avviato nel 2021 uno studio con Biogen per sviluppare biomarcatori digitali sulla salute cognitiva; nel 2020 ha collaborato con l’università californiana Ucla per sviluppare biomarcatori della depressione.

Apple ha infine creato un framework open source che le università e le aziende farmaceutiche usano per sviluppare app. Le soluzioni includono i prodotti ResearchKit, CareKit e HealthKit, focalizzati rispettivamente sulle fasi della ricerca, della cura e della user experience per il paziente. Tra gli utenti ci sono già la Johns Hopkins, che offre tramite CareKit piani di recupero per i pazienti che hanno subito un infarto direttamente sui loro dispositivi mobili Apple, mentre la Duke University sta usando ResearchKit per scoprire come migliorare la diagnosi dell’autismo.

Per il 2023 Apple continuerà ad ampliare le funzionalità healthcare dell’Apple Watch. L’azienda potrebbe diventare dominante sul mercato delle soluzioni per il monitoraggi da remoto del paziente. La grande quantità di dati raccolti le dà un vantaggio competitivo da spendere con ricercatori e società farmaceutiche al fine di creare i biomarker. I kit software di Apple sono in una forte posizione nell’ecosistema delle tecnologie per il Pharma, perché continuano ad attrarre nuovi utilizzatori.

Alphabet per il Pharma

Interoperabilità, hardware e drug discovery sono le tre aree di maggior rilievo nella strategia della capogruppo di Google per la sanità. Alphabet mira a rendere più facili da accedere e utilizzare i dati sanitari. Sta costruendo dispositivi per la raccolta dei dati e sviluppando software. E sta applicando l’Ai alla scoperta dei farmaci tramite le sue società sussidiarie.

Nel primo ambito, la strategia di Alphabet fa leva sugli investimenti in startup: 200 milioni in DNAnexus, che offre una piattaforma basata sul cloud per la gestione e l’analisi dei dati biomedici e del Dna, 150 milioni in Verana Health, che offre dati del mondo reale per accelerare la ricerca farmacologica e dare supporto alle decisioni cliniche, 275 milioni in Tempus, che offre dati molecolari e clinici per aiutare i medici a mettere a punto piani di cura personalizzati per i pazienti oncologici. Google cerca anche di acquistare dati tramite partnership, come quella con la Mayo Clinic.

Alphabet ha inoltre una filiale dedicata alle scienze della vita, Verily, che ha raccolto 1 miliardo di dollari di capitale nel settembre 2022. Verily utilizzerà questi fondi per costruire prodotti di “medicina di precisione”. Applicando il machine learning alla ricerca, ai dati clinici e non clinici, Verily spera di migliorare la personalizzazione dell’assistenza sanitaria. Il capital potrà anche essere utilizzato per finanziare partnership strategiche, sviluppo del business e potenziali acquisizioni. Nel 2021 Verily ha acquisito SignalPath, un fornitore di sistemi operativi per test clinici. Ha anche collaborato con Lumea, L’Oreal e Mayo Clinic.

Alphabet ha anche la sussidiaria Calico Life Sciences. Google a sua volta ha una divisione DeepMind che sta sviluppando Ai per la ricerca e lo sviluppo di farmaci. Tra questi prodotti c’è AlphaFold, rilasciato nel 2021, che ha previsto più di 350.000 strutture proteiche. Google ha riunito questa tecnologia in una nuova società chiamata Isomorphic Laboratories, che adotterà un “approccio Ai-first” alla scoperta e allo sviluppo di farmaci.

Nel 2023 Alphabet continuerà a investire in aziende, prodotti e partnership che forniscono accesso ai dati dei pazienti. Forte dei recenti brevetti ottenuti, Verily Life Sciences potrebbe investire nello sviluppo di una tecnologia di monitoraggio remoto dei pazienti.

Va considerato che Alphabet ha tre società per il mondo farmaceutico, Verily, Calico e Isomorphic Labs, ed è l’unica big tech che sta facendo scoperta e sviluppo di farmaci in-house. Ha forti competenze nell’Ai e anche nel quantum computing. Il lavoro di Google nel calcolo quantistico potrebbe alla fine amplificare le sue capacità di sviluppo di farmaci.