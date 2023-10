L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) ha affidato alla Regione Puglia il compito di provvedere alle procedure di gara per l’acquisizione delle attrezzature informatiche necessarie per integrare la telemedicina in tutti i sistemi sanitari d’Italia. Il programma sarà svolto sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per la trasformazione digitale (Dtd).

Come funziona la procedura

Il Dipartimento Salute della Regione Puglia si è avvalso del supporto scientifico dell’Agenzia regionale Aress, nonché della sua società in-house InnovaPuglia SpA che, in qualità di soggetto aggregatore, ha pubblicato sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (Sdapa) di Consip la procedura per l’acquisizione e la manutenzione delle postazioni di lavoro (computer, portatili, monitor) che saranno utilizzate, dai professionisti sanitari di tutto il Paese, per offrire ai cittadini prestazioni di assistenza in telemedicina.

WHITEPAPER Migliora efficienza e affidabilità dell'intralogistica con l'automazione del magazzino Industria 4.0 Smart logistic

La gara completa la procedura aperta della Regione Lombardia indetta lo scorso giugno per l’acquisizione di soluzioni software per i servizi di televisita, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio.

L’appalto della Puglia, la cui base di gara è di oltre 127 milioni di euro, risorse provenienti dal Pnrr (Missione 6 Misura 1.2. “Casa come primo luogo di cura e telemedicina”), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, è stato suddiviso in lotti omogenei che garantiscono comunque delle economie di scala e favoriscono la concorrenza tra gli operatori. I lotti, individuati sulla base della contiguità territoriale sono tre: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria; Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna; e Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

L’appalto è finalizzato alla stipula di più convenzioni della durata di tre anni estendibili di altri dodici mesi. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

Gli operatori iscritti allo Sdapa Consip avranno tempo fino alle ore 12 del prossimo 6 novembre per presentare le proprie offerte.

Lo sviluppo della telemedicina nell’ambito del Pnrr

“La Puglia sta dando un grande contributo nel migliorare I servizi al cittadino, dal Fascicolo sanitaria Elettronico, al potenziamento della Banda ultralarga a questa gara che ha una rilevanza strategica a livello nazionale”, afferma l’assessore della Regione Puglia Rocco Palese, “la gara consentirà di acquisire in tutta Italia, da Nord a Sud, le stesse postazioni di lavoro, un lavoro di mappatura certosino e puntuale effettuato dal gruppo di lavoro regionale. La procedura è stata preventivamente vagliata da Anac e dalla Commissione Tecnica di Valutazione voluta da Agenas, soggetto attuatore di questo intervento che ha chiesto il supporto di due regioni, Puglia e Lombardia, quali partner affidabili per attuare il complesso progetto di Telemedicina. Sicuramente è un primo passo, ma essenziale per rispettare gli impegni assunti con Bruxelles e fissati nel Pnrr. Grazie a questa gara”, conclude Palese, “ci saranno computer e servizi digitali a disposizione delle 1350 Case della Comunità che si realizzeranno con il finanziamento del Pnrr. La telemedicina porterà l’assistenza sanitaria direttamente nelle case dei pazienti i quali, a loro volta, non dovranno più spostarsi fisicamente per consultare medici e specialisti o per monitorare il proprio stato di salute”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA