Vaccino Covid, ecco l'hub digitale per gestirne la distribuzione - CorCom

Un hub di collaborazione sui vaccini per aiutare le organizzazioni a gestirne meglio la distribuzione, aiutando quindi i governi e i loro partner industriali a coordinare e implementare con successo programmi di vaccinazioni di massa. Si tratta del “Vaccine Collaboration Hub” messo in campo da Sap, uno strumento che in questo momento potrebbe essere partricolarmente utile se applicato alle campagne vaccinali in vista per sconfiggere la pandemia da Covid-19. Il Vch di Sap – si legge in una nota dell’azienda – si basa sul pluripremiato Sap Information Collaboration Hub for Life Sciences e copre il processo in tutte le sue fasi: dalla produzione alla distribuzione controllata, dalla somministrazione al monitoraggio post-vaccino.

“Il Covid-19 ha esercitato molta pressione sul settore delle scienze biologiche, che ha realizzato di avere una grande lacuna nella propria strategia per la gestione della supply chain – spiega Michael Townsend, industry analyst di Idc – Un unico luogo per le aziende del settore delle scienze biologiche che permetta loro di gestire le proprie procedure di vaccinazione e far riferimento a fornitori diversi, anche di altri settori, aiuterà a colmare questa lacuna, per garantire che i pazienti possano ottenere farmaci e dispositivi salvavita”.

Le aziende che partecipano al processo di produzione dei vaccini, dai produttori, ai fornitori di servizi logistici, alle aziende farmaceutiche, fino ai grossisti e ai distributori – spiega ancora il comunicato – possono eseguire i loro processi critici su software Sap. Vch è stato progettato come estensione della catena di fornitura di farmaci abilitata dalla rete di business Sap, e anche grazie a questo facilita la collaborazione tra i partner appartenenti del network e aiuta a monitorare l’evasione degli ordini dei vaccini su tutta la catena.

Il Vaccine collaboration Hub, conclude la nota, rientra nella strategia cloud industry di Sap, e fornisce il network fondamentale e le capacità tecnologiche necessarie per supportare efficacemente i programmi di vaccinazione su larga scala e la distribuzione dei farmaci, creando allo stesso tempo l’infrastruttura per mitigare meglio le emergenze future.

