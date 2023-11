Cresce la fiducia di amministrazioni e imprese verso il sistema Consip: al 30 settembre 2023, il valore degli acquisti delle amministrazioni pubbliche sugli strumenti di acquisto e negoziazione è stato pari a 19,7 miliardi di euro (+16% rispetto allo stesso periodo 2022).

E’ la stessa Consip a comunicarlo, parlando di “un’offerta ampia e differenziata a disposizione di oltre 14mila amministrazioni abilitate (che raggruppano più di 110mila centri di spesa), che possono rivolgersi per i propri acquisti alle oltre 150mila imprese aggiudicatarie di gare o abilitate ai mercati telematici (di cui oltre il 95% micro, piccole e medie Imprese)”.

Le piattaforme più utilizzate

Gli strumenti di acquisto – Convenzioni e Accordi quadro – sono apprezzati dalle amministrazioni in quanto consentono l’acquisizione attraverso contratti “pronti all’uso” con notevole semplificazione, riduzione tempi ed economie di scala.

Al 30 settembre 2023, le Convenzioni e gli Accordi quadro sono lo strumento più utilizzato con un valore degli acquisti di 8,4 miliardi (+4% rispetto allo stesso periodo del 2022).

Gli strumenti di negoziazione – Mercato elettronico della PA, Sistema dinamico di acquisto della PA e Gare in modalità Asp (Application Service Providing) – permettono di effettuare acquisti rapidi e snelli e, soprattutto, con piena autonomia di scelta delle amministrazioni. Al 30 settembre 2023, il più utilizzato è il Mercato elettronico della PA – per gli acquisti sotto soglia comunitaria – con un valore degli acquisti di 5,9 miliardi di euro (+36% rispetto allo stesso periodo del 2022), ma le amministrazioni mostrano un crescente apprezzamento anche per il Sistema dinamico di acquisto – per gli acquisti sopra soglia – che ha fatto registrare un valore di oltre 3,1 miliardi di euro (+20% rispetto allo stesso periodo del 2022) e per le Gare in modalità Asp – in cui le amministrazioni bandiscono gare in autonomia sulla piattaforma di negoziazione messa a disposizione gratuitamente – con 1.068 gare per un valore di 5,5 miliardi (+7% rispetto allo stesso periodo del 2022).

