Enrico Zanella presidente vicario di Assinter

Enrico Zanella, direttore generale dell’Inva, è stato nominato presidente vicario di Assinter Italia, la rete delle in house dell’Ict. Lo ha deciso l’assemblea dell’associazione.

“I soci presenti hanno ribadito come il biennio del presidente uscente, Simone Puksic, abbia consentito ad Assinter di crescere, sia per quanto riguarda la base associativa sia per il consolidamento dell’immagine dell’associazione – si legge in una nota – Sono emersi nella discussione diversi temi riguardo il futuro e le azioni necessarie per consolidare il lavoro svolto, primi tra tutti i dati, la sicurezza e le infrastrutture. In questi ambiti, l’associazione riconosce la necessità di un riordino dei piani normativi nazionali e si impegna ad essere l’interlocutore tra i soggetti politici e istituzionali e le società in-house Ict.

La fase che porterà al nuovo board sarà gestita dal Comitato Direttivo, composto dai soci LazioCrea, Aria, Lepida e dal direttore Assinter.

Punto chiave della strategia di Assinter per fare l’Italia digitale è quello di fare forza sulla specificità che contraddistingue il comparto. “Assinter ha il compito di unire le differenze territoriali e presentare ai tavoli istituzionali un programma unico e integrato che possa dare valore agli investimenti dedicati alle infrastrutture e implementare le competenze negli ambiti fondamentali dell’Ict”, evidenzia l’associazione.

