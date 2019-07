Forum PA cresce e diventa “piattaforma” di eventi

Sarà un “autunno caldo” per FPA. La società del gruppo Digital 360 si trasforma in una piattaforma di eventi all’insegna del digitale e della sostenibilità. Le tre manifestazioni dedicate a smart city, sanità e fondi europei diventano un proseguimento del percorso avviato con Forum PA 2019 e daranno vita a un unico framework interpretativo che mira a stimolare la riflessione e a mettere in campo azioni per “creare valore pubblico”.

In questa prospettiva gli eventi consentiranno a Forum PA di intercettare mercati nuovi anche rispetto al tradizionale bacino Ict (Utilities, Energia, ITS, Farmaceutiche) e a FPA di posizionarsi come soggetto che accompagna l’innovazione in tre settori cruciali per lo sviluppo del settore pubblico.

Forum PA Coesione – Napoli 13 e 14 novembre 2019

L’evento, alla seconda edizione, racconterà l’innovazione attraverso l’attuazione delle Politiche di Coesione. A Napoli, saranno protagonisti gli investimenti per l’innovazione al Sud finanziati attraverso fondi strutturali europei e fondi nazionali pubblici o privati. Si tratta di 23,5 miliardi di fondi strutturali nel periodo 2014-2020. L’obiettivo strategico è quello di diventare il soggetto più autorevole in grado di raccontare l’impatto delle politiche di Coesione sull’innovazione del Paese.

In che modo? Offrendo una piattaforma – evento di comunicazione place-based su politiche di coesione e un format per permettere alle amministrazioni di creare consenso sui progetti. L’evento si terrà presso il campus dell’Università Federico II di Dan Giovanni a Teduccio, a Napoli il 13 e 14 novembre.

Forum Pa Sanità – Roma 29 e 30 ottobre 2019

Al centro dell’edizione 2019 di FORUM PA Sanità ci sarà la Connected care intesa come sistema che permette la gestione multidisciplinare e domiciliare (non ospedalizzata) del paziente anziano, cronico, fragile e non autosufficiente, in virtù di modelli organizzativi e soluzioni tecnologiche. Modelli organizzativi progettati includendo nativamente la tecnologia: nei processi interni alle strutture ospedaliere e in quelli tra paziente e gli attori coinvolti nel percorso di cura. Con la Connected care il cittadino-paziente torna al centro di un sistema salute che integra le cure ospedaliere con quelle sul territorio. È la risposta su cui convengono le istituzioni, sia a livello centrale (ministero della Salute, MEF, Agid, ecc.), sia a livello locale (Regioni e Aziende Sanitarie), per soddisfare i nuovi bisogni di salute e mantenere l’equilibrio del sistema sanitario.

L’evento si terrà presso la la nuova sede di FPA a Roma al Talent Garden Ostiense, che si propone di diventare hub fisico dedicato all’innovazione della PA.

Smart city Forum PA Città –Roma, 26 e 27 novembre

Forum PA Città è il più importante momenti du confronto sulla trasformazione e urbana e rappresenta l’evoluzione di di

SmartCityExhibition (4edizioni) e di ICityLab(3edizioni). Fulcro della manifestazione, la presentazione della ricerca ICityRate, classifica delle città più intelligenti e sostenibili, punto di riferimento per gli amministratori locali italiani, dal 2018 entrata a far parte degli indicatori della “Classifica della qualità della vita delle province d’Italia” del Sole24Ore

Cinque i temi su cui verranno accessi i riflettori: ambiente e sviluppo sostenibile, ecosistema dei servizi locali, economia urbana e innovazione, società inclusiva e governance digitale. Appuntamento a Roma presso Talent Garden.

@RIPRODUZIONE RISERVATA