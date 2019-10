Forum PA Sud premia i progetti sostenibili per il Mezzogiorno

Promuovere progetti per lo sviluppo sociale ed economico del Mezzogiorno che garantisca un benessere equo e sostenibile. Sono aperte fino al 21 ottobre alle ore 17.00 le candidature del “Premio 3×3 – II contest per la sostenibilità al Sud”, il riconoscimento assegnato ai migliori progetti per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno realizzati da PA locali, aziende, scuole, università e centri di ricerca. Un’iniziativa promossa da FPA, società del gruppo Digital360, nell’ambito di ForumPA Sud, il Festival della Coesione per la sostenibilità, che si terrà a Napoli il 13 e 14 novembre presso il Campus dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio.

Possono candidarsi PA (Regioni, Enti Locali, Province, Strutture della Sanità), aziende e start up, scuole, università e centri di ricerca che abbiano sviluppato grazie ai fondi europei progetti innovativi nel Sud in quattro ambiti: lotta alla disuguaglianza, alla povertà e resilienza; uguaglianza di genere; economia circolare, innovazione e occupazione.

Una sezione speciale del Premio è dedicata alla migliore tesi di laurea sui temi dello sviluppo sostenibile nei tre ambiti (povertà, parità di genere, occupazione), per cui si possono candidare i laureati di qualsiasi corso di laurea negli anni accademici 2016/2017 – 2017/2018.

Per partecipare, è necessario candidare i progetti online sulla piattaforma Forum PA Challenge (forumpachallenge.it), sulla quale sarà possibile, successivamente alla candidatura, consultare tutti i progetti e tesi di laurea candidati. La piattaforma mette a disposizione dei candidati strumenti di comunicazione virale e di social ranking per promuovere e valorizzare tutte le iniziative selezionate.

I progetti e le tesi di laurea pervenuti saranno sottoposti ad una giuria di esperti che selezionerà, per ciascun ambito, una short list di soluzioni meritevoli. Tra queste, la giuria individuerà i vincitori per ciascun ambito, che saranno comunicati nel corso della cerimonia di premiazione durante Forum PA SUD (13 –14 novembre 2019).

Per informazioni e candidature: https://www.forumpachallenge.it/iniziative/premio-3×3-il-contest-la-sostenibilita-al-sud

@RIPRODUZIONE RISERVATA