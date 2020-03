ForumPA 2020 si fa in due: ecco le novità

ForumPA 2020 si fa un due. La tradizionale manifestazione dedicata all’innovazione, non solo nel settore della pubblica amministrazione, sarà strutturata in un doppio evento: uno online dal 6 all’11 luglio e uno “offline” al Roma Convention Center di Roma “La Nuvola”, dal 4 al 6 novembre.

“Questo percorso, che raddoppia il nostro impegno, sarà reso possibile dalla partecipazione delle aziende più innovative del Paese e delle amministrazioni e degli enti pubblici che decideranno di essere con noi –spiega il presidente di Fpa Carlo Mochi Sismondi – Perché non dobbiamo e non possiamo fermarci, ma neanche andare avanti a testa bassa, ma piuttosto imparare dalle esperienze e progettare insieme, con una lucida e concreta visione, uno sviluppo diverso”

Resilienza digitale dal 6 all’11 luglio

“Realizzeremo il più grande evento digitale del Paese – annuncia Mochi Sismondi -Una piattaforma online dove, per una settimana ricca e inclusiva, si incontreranno e si ritroveranno le migliori esperienze d’innovazione, dentro e fuori la PA, per confrontarsi sull’impiego della trasformazione digitale per la resilienza in alcuni settori chiave: lavoro, industria, formazione, sanità, coesione sociale”.

Gli eventi in streaming, saranno principalmente momenti formativi, tavole rotonde, speech di grandi personaggi italiani ed internazionali. Senza dimenticare le prospettive del Governo centrale, ma anche e soprattutto dei governi regionali e delle amministrazioni locali che sono sul fronte dell’emergenza Coronavirus.

Tra i temi principali la trasformazione digitale per la coesione della comunità nazionale, il digitale e il lavoro e le reti tecnologiche per la resilienza del Paese. Senza dimenticare settori chiave, come l’e-health e la scuola digitale, che l’emergenza che stiamo affrontando ha fatto tornare alla ribalta.

Restart Italia dal 4 al 6 novembre alla “Nuvola”

“Il tema conduttore di questa edizione sarà la constatazione che il Paese dopo il terribile colpo economico e morale dell’epidemia ha bisogno di ripartire, ma non come prima – evidenzia il presidente di Fpa – Questa fase difficile ha messo in evidenza la centralità dell’innovazione, ma anche della coesione sociale. Dobbiamo ripartire da questi due elementi per un “Restart Italia” verso uno sviluppo equo e sostenibile basato sull’uso intelligente dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale”.

ForumPA 2020 sarà dunque un confronto aperto, inclusivo e partecipato sulla necessità di una coraggiosa politica industriale dell’innovazione e sulla centralità di una PA che ha appreso la lezione e vuole essere all’altezza del compito di essere veicolo di un nuovo e diverso sviluppo.

Tre giorni di “conferenze di scenario”, convegni tematici, workshop di approfondimento, assieme alle consuete occasioni formative e alle occasioni sociali e di intrattenimento. Il filo rosso sarà l’impegno per portare l’Italia ad essere una smart nation anche in ottica di sostenibilità.

Contestualmente, da qui dino a novembre, Fpa proseguirà con il potenziamento della sue attività strategiche: la “FPA digital school”, i “Campus” e i “Cantieri della PA”. Avanti tutta anche sui di webinar formativi e informativi. Ad arricchire l’offerta anche testimonianze dei protagonisti attraverso interviste originali, e un magazine sempre aggiornato d’informazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA