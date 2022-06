Il ministro Colao a Forum PA. Il punto sulla transizione digitale

Il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, a Forum PA 2022. Il 17 giugno alle 13, è in programma l’intervista al ministro nell’Arena all’Auditorium della Tecnica. Un confronto da non perdere su obiettivi e sfide della transizione digitale per la ripartenza del Paese e per ripensare il rapporto tra Amministrazioni, cittadini e imprese. Sarà l’occasione per raccogliere le diverse sollecitazioni emerse nei 4 giorni precedenti e chiedere al ministro di commentare e rispondere.

I temi chiave di Forum PA 2022

Il ruolo della partnership pubblico-privato, la governance dell’innovazione e la collaborazione tra istituzioni centrali ed enti territoriali, le tecnologie più all’avanguardia e di frontiera e, last but no least, il tema del capitale umano e lo sviluppo delle competenze digitali. Sono questi è 4 focus scelti per altrettanti appuntamenti che daranno vita, durante Forum PA 2022 dal 14 al 17 giugno prossimi, a un originale percorso di approfondimento sulle sfide che ci attendono per l’attuazione degli interventi sulla transizione digitale previsti dal Pnrr

Appuntamento tutti i giorni nell’Arena della mattina, all’Auditorium della Tecnica di Roma, per un evento di Scenario a cui parteciperanno importanti rappresentanti delle istituzioni, dei soggetti attuatori e di grandi aziende protagoniste del percorso di trasformazione digitale della PA. Il 17 giugno, dopo l’ultimo Scenario, proveremo a tirare le somme di quanto emerso, nel corso di un’intervista al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, che sarà condotta da Gianni Dominici, Direttore generale di FPA, e da Federico Ferrazza, Direttore Wired Italia, testata che è mediapartner dell’evento.

Tutti gli eventi sono gratuiti, per partecipare è sufficiente iscriversi alla pagina del singolo appuntamento.

Ecco il calendario:

14 giugno – ore 12. Prima tappa: focus sul ruolo della partnership pubblico-privato, quale fattore abilitante dei processi di trasformazione delineati dalle strategie nazionali. Tra i relatori: Mauro Minenna, Capo Dipartimento per la trasformazione digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri. Moderano Gianni Dominici, Direttore generale di FPA, e Luca Zorloni, Responsabile sito e area digitale Wired Italia.

15 giugno – ore 12. Seconda tappa: focus sulla governance dell’innovazione e sulla collaborazione tra istituzioni centrali ed enti territoriali, fattore essenziale per l’implementazione delle diverse progettualità previste dal PNRR. Tra i relatori: Massimo Fedeli, Direttore centrale per le tecnologie informatiche ISTAT. Moderano Gianni Dominici, Direttore generale di FPA, e Luca Zorloni, Responsabile sito e area digitale Wired Italia.

16 giugno – ore 12. Terza tappa: focus sul ruolo che le tecnologie più all’avanguardia e di frontiera possono giocare nel raggiungimento degli obiettivi di ripresa delineati dal PNRR. Tra i relatori: Vincenzo Caridi, Direttore Generale INPS; Mario Nobile, Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Moderano Gianni Dominici, Direttore generale di FPA, e Federico Ferrazza, Direttore Wired Italia.

17 giugno – ore 11,40. Quarta tappa: focus sulla valorizzazione del capitale umano e sullo sviluppo delle competenze digitali di dipendenti pubblici, imprese e cittadini. Tra i relatori: Stefano Tomasini; Direttore Centrale Organizzazione Digitale INAIL; Tiziana Catarci, Direttrice Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale A.Ruberti Università degli Studi di Roma La Sapienza; Davide D’Amico, Direttore Generale per i sistemi informativi e la statistica Ministero dell’Istruzione. Moderano Gianni Dominici, Direttore generale di FPA, e Federico Ferrazza, Direttore Wired Italia.

Chiusura in bellezza con l’intervista al ministro Colao.