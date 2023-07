Intelligenza artificiale per la PA, l’Emilia-Romagna accelera

ER2Digit è stato presente a Research to Business (R2B) con uno stand dedicato e con 10 eventi per rendere diffusa la conoscenza degli obiettivi, degli strumenti e delle modalità del funzionamento del progetto. Lepida ha organizzato, in particolare, un incontro sul tema delle prospettive e dell’impatto dell’uso dell’Intelligenza Artificiale nella PA. L’Intelligenza Artificiale è infatti uno degli ambiti su cui saranno sviluppati i servizi “test before invest” che saranno erogati alle PA che parteciperanno ai bandi periodici pubblicati da ER2Digit a partire dal prossimo autunno.

Le linee guida da affrontare

Durante l’evento, due rappresentanti della Pubblica Amministrazione hanno affrontato il tema delle aspettative e hanno espresso le prospettive sia del settore strategico che di quello operativo. Nel contesto di queste discussioni, sono stati forniti temi specifici all’esperto tecnologo, affinché potesse elaborarli e trasformarli in soluzioni concrete. In pratica, i responsabili strategici hanno indicato le linee guida e le sfide da affrontare, mentre l’esperto tecnologo ha avuto il compito di sviluppare e indicare possibili soluzioni basate su tali indicazioni.

AI per la PA, serve una visione politica

L’evento ha evidenziato la necessità di proseguire, anche per il tramite di ER2Digit, su un percorso mediato di dialogo tra tecnologia e amministrazione pubblica, per poter sfruttare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale di trasformare la PA, ma solo se adottata con una visione politica consapevole. È fondamentale considerare l’impatto sociale, collaborare tra attori coinvolti e utilizzare i dati e i processi in modo etico e responsabile. Solo così l’Intelligenza Artificiale potrà diventare un alleato prezioso per migliorare i servizi pubblici e favorire una partecipazione attiva dei cittadini.

