Lazio, debutta in Consiglio regionale il fascicolo d’aula digitale

Il Consiglio regionale del Lazio digitalizza il fascicolo d’aula delle proprie sedute e di quelle di commissione, grazie all’adozione della soluzione “meeting book” di InfoCert, qualified service provider del gruppo Tinexta. Tutta la documentazione del fascicolo d’aula sarà quindi gestita in formato digitale, nell’ambito del primo progetto di digitalizzazione degli atti ufficiali assembleari di un ente della Pubblica Amministrazione in Italia, che mette le basi per la semplificazione operativa e una significativa riduzione del consumo di carta.

Meeting Book si basa su un’architettura cloud: durante i lavori in aula la consultazione dei documenti avviene tramite appositi tablet in dotazione a tutti i partecipanti, ognuno dei quali gode di specifiche prerogative di visualizzazione e interazione stabilite dal Presidente – in conformità con le procedure tradizionali – attraverso un apposito menu.

Tre i profili di visualizzazione attribuibili ai partecipanti: “reader”, che prevede la consultazione del documento, la possibilità di sfogliarlo in autonomia e quella di segnare delle note utilizzando un’apposita funzione; “follower”, che consente esclusivamente di seguire istante per istante ciò che il Presidente sta visualizzando, ma senza poter interagire con il documento proposto, e “speaker”, riservato allo stesso Presidente, che contempla tutte le funzionalità previste per le altre figure. A ciascun partecipante o categoria di partecipanti, inoltre – spiega InfoCert – possono essere assegnate a priori funzioni opzionali quali, ad esempio, l’accesso ai documenti successivo alla seduta o la consultazione degli archivi delle riunioni precedenti.

“Siamo orgogliosi di supportare con la nostra tecnologia un ente pubblico di rilievo quale il Consiglio Regionale del Lazio in un passaggio fondamentale e strategico del suo processo di digitalizzazione – afferma Marco Di Luzio, chief marketing officer di InfoCert – È un’ulteriore testimonianza del ruolo centrale e crescente di InfoCert a sostegno del processo di digital transformation in atto nel Paese in ambito sia privato che pubblico”.

