Lepida, gli utili superano gli 88 milioni

Pubblicato il Bilancio Sociale 2019 di Lepida: la prima edizione dopo la fusione per incorporazione di Cup 2000 Scpa e il passaggio alla nuova ragione sociale, da Lepida Spa a Scpa. Un’edizione quindi interamente rinnovata nella grafica e nell’impostazione dei contenuti, per accompagnare e sottolineare l’evoluzione e la crescita della Società, sia in termini occupazionali (48 nuove assunzioni, a fronte di 27 posizioni divenute vacanti nel corso dell’anno, per un totale di 610 dipendenti risultanti a fine 2019) che relativa alla diversificazione delle Divisioni aziendali e dei servizi offerti: dalla fusione si aggiungono infatti le divisioni dedicate a “Sanità Digitale” e al mondo dei software per pazienti e professionisti sanitari; “Welfare Digitale” con l’inclusione, tra gli altri servizi, del progetto per anziani e-Care, “Accesso” per la prenotazione delle prestazioni sanitarie e la gestione dei contatti con il Ssn.

Per ogni Divisione (8) o Aggregato (2) vengono quindi costituite altrettante binate di direttori a rotazione biennale, con precedenti esperienze professionali differenti, al fine di una maggiore condivisione delle responsabilità nelle decisioni. Per migliorare i processi di integrazione tra le due realtà, nel 2019 sono stati organizzati 149 incontri al vertice, con l’identificazione di 15 strategie innovative, e 58 eventi di comunicazione; oltre 90 i documenti aziendali pubblicati nel corso dell’anno per favorire la trasparenza e la conoscenza delle procedure tra i dipendenti.

Ogni anno il Bilancio Sociale si propone come lo strumento attraverso cui Lepida, partecipata al 100% da capitale pubblico, restituisce ai Soci e agli stakeholder un quadro complessivo dell’impatto positivo delle azioni aziendali e dei loro risultati immediatamente e maggiormente percepibili, dal punto di vista del welfare, del risparmio economico, dei servizi implementati e della ricerca e innovazione, da parte di tutte le Divisioni operative.

Considerando in particolare i dati finanziari, il Bilancio riporta un utile netto di 88.539 euro per l’anno 2019, operando prevalentemente nei confronti di Regione Emilia-Romagna, Socio di maggioranza (43.9% dei ricavi) e degli altri Soci (48%; il restante 8.1% è imputabile a soggetti terzi). Il Bilancio Sociale 2019 è consultabile sul sito di Lepida al seguente indirizzo web http://JqtbWyic.chaos.cc

