L’Isee precompilato è online: ecco come ottenerlo

E’ online da oggi sul sito dell’Inps, www.inps.it, il modello Isee precompilato, utile ad esempio per l’ottenimento o il mantenimento del reddito di cittadinanza o per accedere a una serie di servizi pubblici. La dichiarazione unica sostitutiva (Dsu) è l’indicatore della situazione economica, e sarà disponibile nella sezione “prestazioni e servizi” dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Il servizio, spiega Inps in una nota, nasce per andare incontro incontro alle esigenze dei cittadini, evitando loro per quanto possibile code e sprechi di tempo. Grazie all’Isee precompilato online, infatti, la dichiarazione unica sostitutiva viene semplificata con lo scambio di dati e informazioni tra l’Agenzia delle Entrate e l’Inps.

Chi voglia in ogni caso ottenere l’Isee con la vecchia modalità potrà continuare a farlo.

Sul sito è inoltre possibile accedere ad alcuni tutorial che possono aiutare a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata. Rimane fermo il punto, già chiarificato da Inps in precedenza, che chi richiederà l’isee per ottenere prestazioni da gennaio 2020 potrà subire controlli sul numero e sul saldo dei propri conti correnti.

