Mattarella: "PA digitale decisiva per la ripartenza del Paese" - CorCom

La PA digitale decisiva per la ripartenza del Paese. Intervenendo all’Assemblea nazionale Anci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha focalizato l’attenzione sul ruolo del sttore pubblico. “Decisivo per la ripartenza del Paese, e per quell’idea di sviluppo sostenibile che l’Unione Europea ha deciso di porre al centro delle sue politiche, è ovviamente la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, e dunque il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione tra territori, tra enti, tra cittadini e servizi – ha sottolineato – Superare il divario digitale è oggi condizione per rispettare quel principio di uguaglianza e quei diritti di cittadinanza, che sono garantiti dalla Costituzione. Sarà la premessa di un rilancio anche economico, e una opportunità per tanti territori. E quindi una grande occasione per un Paese come il nostro, che ha proprio nelle diversità parte rilevante del suo grande patrimonio”.

