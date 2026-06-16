Sogei consolida il suo ruolo di piattaforma tecnologica dello Stato. Cloud, cybersecurity, interoperabilità, basi dati nazionali e progetti Pnrr spingono la crescita della società in house del Mef, ma aprono anche una questione industriale: come sostenere investimenti, sicurezza e continuità dei servizi pubblici digitali senza indebolire margini, liquidità e capacità di pianificazione.

È questo il punto più rilevante, in chiave digitale, della relazione sulla gestione 2024 approvata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti con la delibera n. 98/2026. Il bilancio conferma un aumento dei volumi e una struttura patrimoniale più solida. Allo stesso tempo, la magistratura contabile richiama la necessità di monitorare l’equilibrio economico-finanziario, con attenzione a redditività, flussi di cassa e investimenti.

La questione non riguarda solo i conti. Sogei presidia una parte essenziale dell’infrastruttura digitale pubblica. Gestisce sistemi fiscali, piattaforme per amministrazioni centrali, servizi di interoperabilità, data governance, sicurezza informatica e basi dati strategiche. La sostenibilità della sua crescita incide quindi sulla capacità della Pa di modernizzare servizi, processi e architetture tecnologiche.

Una dorsale tecnologica per la pubblica amministrazione

Sogei opera come partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria. Progetta, sviluppa e conduce i sistemi informativi del Mef, dei suoi dipartimenti, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Negli ultimi anni, però, il perimetro si è ampliato verso un numero crescente di amministrazioni centrali.

Le convenzioni con le pubbliche amministrazioni restano il cuore del modello. Nel 2024 rappresentano circa l’85,8% dei ricavi e, in termini più ampi, il 95,8% del valore della produzione. È un dato che conferma la natura strumentale della società e il suo ruolo nella realizzazione delle politiche digitali pubbliche.

La relazione richiama attività che vanno oltre il presidio dei sistemi fiscali. Sogei interviene su contabilità e controllo di gestione, giustizia tributaria, sanità digitale, infrastrutture cloud, cybersecurity, interoperabilità e data governance. Tra le basi dati nazionali strategiche figurano Anagrafe tributaria, dichiarazioni doganali, Anpr, Anis, Anist, fatturazione elettronica, dichiarazione precompilata e Fascicolo sanitario elettronico.

Questa concentrazione di funzioni rende Sogei un attore chiave per la continuità operativa dello Stato digitale. La crescita dei volumi misura quindi anche l’aumento della dipendenza pubblica da piattaforme, dati e servizi Ict gestiti in modo centralizzato.

Pnrr e Pnc accelerano la trasformazione

Il Pnrr è uno dei principali motori dell’attività 2024. Sogei è coinvolta sia come soggetto realizzatore o esecutore, sia come supporto tecnico e funzionale all’amministrazione economico-finanziaria. Il suo contributo riguarda i progetti di trasformazione digitale affidati dalle amministrazioni e il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Secondo il monitoraggio aggiornato al 31 dicembre 2025, la società partecipa a 24 progetti per un valore complessivo di circa 316 milioni di euro. Le risorse ricevute ammontano a 102,4 milioni per il Pnrr e a 5,8 milioni per il Piano nazionale complementare. Gli interventi rientrano nella Missione 1, componente 1, dedicata a digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa.

La relazione indica che gli obiettivi assegnati risultano raggiunti, salvo un progetto in scadenza al 30 giugno 2026. Cinque progetti risultano conclusi. Il dato conferma la capacità di esecuzione della società in una fase in cui il rispetto delle milestone digitali resta decisivo per l’intero programma nazionale.

Il punto industriale è però più ampio. I progetti Pnrr non sono solo cantieri temporanei. Molti interventi riguardano infrastrutture, sistemi, sicurezza e processi destinati a restare nel tempo. La loro gestione richiede competenze, manutenzione, aggiornamento tecnologico e risorse continuative anche oltre il ciclo del Piano.

Cloud, dati e interoperabilità nel nuovo perimetro

La crescita di Sogei si inserisce in un disegno più vasto di razionalizzazione delle infrastrutture digitali pubbliche. La società partecipa anche al Polo Strategico Nazionale, con una quota del 10%. Il Psn è chiamato a gestire servizi cloud per la Pa, housing, hosting, migrazione applicativa, sicurezza, backup, disaster recovery e continuità operativa.

Questo presidio è coerente con l’evoluzione del ruolo di Sogei. La Pa digitale richiede architetture più integrate, dati governati, piattaforme interoperabili e capacità di protezione elevata. Non basta digitalizzare singoli procedimenti. Serve un’infrastruttura comune, capace di collegare amministrazioni, basi dati e servizi.

Il 2024 conferma anche il peso della data governance. Con la fusione con Sose, Sogei ha integrato attività di analisi economico-statistica e supporto alle politiche fiscali. Rientrano in questo perimetro gli Isa e gli Isac, lo sviluppo di modelli previsionali e l’analisi dei dati economico-tributari.

L’integrazione rafforza la dimensione data-driven della società. Sogei non gestisce solo piattaforme tecnologiche, ma contribuisce alla produzione di strumenti informativi per decisioni pubbliche, fiscalità e programmazione. È un passaggio rilevante per l’evoluzione della Pa verso modelli basati su dati condivisi e capacità analitiche.

Cybersecurity e continuità dei servizi critici

La sicurezza informatica è un altro asse centrale. La relazione colloca Sogei tra gli attori coinvolti nel rafforzamento dei sistemi pubblici, anche in relazione a cloud, infrastrutture e basi dati nazionali. La società dispone di presìdi organizzativi e certificazioni in ambiti come sicurezza informatica, continuità operativa, qualità e privacy.

Il tema è strategico perché molte funzioni gestite da Sogei toccano servizi essenziali. Fiscalità, riscossione, banche dati anagrafiche, sanità digitale e piattaforme per amministrazioni centrali richiedono livelli elevati di disponibilità, protezione e resilienza. Ogni evoluzione tecnologica aumenta anche la superficie da proteggere.

L’acquisizione del ramo Ict dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, operativa dal primo gennaio 2024, va letta anche in questa prospettiva. L’operazione ha esteso le funzioni interne di supporto informatico ai processi di riscossione e ha comportato l’integrazione di strutture e personale. Non genera ricavi diretti, ma rafforza il presidio su processi pubblici sensibili.

La Corte evidenzia che l’ampliamento del mandato istituzionale è un fattore di sviluppo. Ma più funzioni critiche significano anche più responsabilità su sicurezza, continuità e capacità di investimento. La governance deve quindi evolvere insieme al perimetro operativo.

Volumi in aumento, margini sotto pressione

I dati economici mostrano una società in espansione. Il valore della produzione raggiunge 1.113,4 milioni di euro, in aumento del 10,4% rispetto al 2023. I ricavi da vendite e prestazioni verso le pubbliche amministrazioni arrivano a 1.067,1 milioni, con una crescita del 6,7%.

L’aumento conferma la domanda crescente di servizi digitali pubblici. Ma i costi avanzano più rapidamente. I costi della produzione salgono dell’11,3%, spinti soprattutto dai costi per servizi e dagli oneri del personale. I costi per servizi arrivano a 599 milioni, con un incremento dell’11,1%. Il costo del personale raggiunge 228,8 milioni, in crescita del 5,4%.

Il margine operativo lordo resta positivo e si attesta a 162,7 milioni, pari al 14,9% dei ricavi. Tuttavia, il risultato operativo netto scende a 54,3 milioni, con un calo del 4,9%. L’utile netto si ferma a 35,6 milioni, in lieve flessione rispetto al 2023.

Investimenti digitali e tensione sulla liquidità

Gli investimenti restano consistenti. Nel 2024 Sogei ha realizzato investimenti lordi in immobilizzazioni materiali e immateriali per 105,4 milioni di euro. Le risorse sono destinate soprattutto allo sviluppo delle infrastrutture e ai progetti digitali.

Il nodo più delicato riguarda la liquidità. I flussi di cassa generati dall’attività operativa scendono a 46,5 milioni, con una riduzione del 67,2%. Le disponibilità liquide passano da 33,9 milioni a 3,9 milioni, in calo dell’88,6%.

La Corte segnala anche un maggiore ricorso al finanziamento esterno. Aumentano i crediti e i debiti, in coerenza con la crescita dell’attività e con il ciclo degli investimenti. Il patrimonio netto sale comunque a 285,9 milioni, con un incremento del 6,1%. Il totale dell’attivo raggiunge 882,8 milioni, in aumento del 5,7%.

Non emergono indicatori di crisi. Il punto, però, è la tenuta nel medio periodo. Una società che sostiene infrastrutture digitali critiche deve poter programmare investimenti, mantenere adeguata liquidità e garantire continuità operativa. La cassa diventa quindi un tema di affidabilità del modello, non solo una variabile finanziaria.

La richiesta di più pianificazione industriale

Tra le raccomandazioni della Corte spicca il collegamento tra programmazione, gestione e rendicontazione. La documentazione trasmessa non consente di valutare pienamente il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti in un piano industriale e in un piano degli investimenti.

La Corte raccomanda quindi la pubblicazione del piano industriale e del piano degli investimenti. Per Sogei è un passaggio rilevante. La società gestisce asset digitali che incidono su fiscalità, servizi pubblici, sicurezza e infrastrutture. Rendere più leggibile la pianificazione significa chiarire priorità, tempi, risorse e risultati attesi. La Corte chiede inoltre attenzione ai costi operativi, in particolare ai costi per servizi, e alla gestione della liquidità. Raccomanda un presidio sui crediti verso clienti istituzionali e sulla definizione dei nuovi atti contrattuali con le amministrazioni di riferimento.

Il nodo della sostenibilità della Pa digitale

La relazione 2024 restituisce una fotografia positiva, ma non priva di tensioni. Sogei cresce perché cresce la domanda pubblica di digitale. Cresce perché il Pnrr accelera la trasformazione. Cresce perché cloud, cybersecurity, interoperabilità e dati diventano funzioni essenziali dello Stato. Questa espansione richiede però un modello industriale più robusto. I servizi digitali pubblici non possono dipendere da equilibri fragili tra aumento dei volumi, tariffe contenute e investimenti elevati. Serve una pianificazione capace di sostenere nel tempo infrastrutture, competenze e sicurezza.