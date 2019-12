Olivetti vince la gara Consip per la fornitura di stampanti evolute alle PA

Olivetti si è aggiudicata il primo lotto della 31esima edizione della gara Consip per la fornitura di apparati di stampa multifunzione. In particolare, la convenzione permetterà al polo digitale di Tim di sottoscrivere con le pubbliche amministrazioni singoli accordi di durata pluriennale per il noleggio “full service” di 7.500 apparecchiature multifunzione monocromatiche “d-Copia 6001MF”, per un valore economico complessivo di circa 26 milioni di euro.

I prodotti affiancheranno gli altri modelli già presenti e noleggiabili attraverso il Portale Acquisti di Consip.” In coerenza con l’approccio Digital di Olivetti e del Gruppo Tim, incentrato sull’offerta di una customer experience migliore e di elevato livello tecnologico – spiega una nota – Olivetti propone soluzioni ‘Managed Print Services’ ingegnerizzate unendo all’hardware applicazioni software per la gestione e razionalizzazione della stampa”.

Il modello ‘Managed Print Service’, che si caratterizza per la gestione completa dell’infrastruttura di stampa, permette alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di ottimizzare i processi, migliorandone l’efficienza e la sicurezza, e di contenere i costi e rappresenta un importante fattore a supporto della trasformazione digitale.

