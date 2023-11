Mettere a disposizione dei dipendenti della pubblica amministrazione uno strumento per aggiornare, acquisire e accrescere le competenze sui temi della partecipazione alle decisioni pubbliche e sugli strumenti digitali a disposizione. E’ questo l’obiettivo del nuovo corso formativo “Pratiche digitali di partecipazione per il governo aperto” pubblicato su Syllabus, il portale per la formazione dei dipendenti pubblici.

Il nuovo corso

Il nuovo corso, che prevede per il livello base due moduli per un totale di 14 unità didattiche, partendo dalle esperienze di Open gov – si legge in una nota del ministero per la PA – mira alla conoscenza di strumenti di “democrazia partecipata” in ottica di una sempre maggiore trasparenza, coinvolgimento e conoscibilità dell’attività e delle politiche pubbliche. A promuoverlo è il dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, nell’ambito del progetto “Opengov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta”. Per accedere al corso è previsto un test di assessment iniziale, che consentirà di verificare il livello di partenza.

Il percorso prevede due i livelli di padronanza, base e intermedio, “che accompagneranno gli utenti attraverso la conoscenza dei concetti base di trasparenza, integrità e partecipazione civica e gli strumenti per attivarli- spiega il comunicato – I percorsi permetteranno, ad esempio, di esplorare le diverse fasi di un processo partecipativo, di comprendere come progettarle e implementarle, anche attraverso la piattaforma digitale di partecipazione “Decidim”. Alla fine di ciascun livello è previsto un test finale di valutazione per attestare le competenze acquisite.

Il programma completo del corso è disponibile sulla piattaforma, dove è possibile consultare l’intero catalogo Syllabus.

