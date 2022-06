PA digitale, Cisco rilancia l’alleanza per l’innovazione

Una rinnovata alleanza con la PA. La lancerà Cisco in occasione dell’edizione 2022 di ForumPA, di cui l’azienda è main partner, per cogliere le opportunità messe a disposizione dal Pnrr, così da creare, di conseguenza, progetti in grado di affrontare le nuove sfide tecnologiche e digitali del Paese.

“Un anno fa l’Europa ci ha chiesto di affiancare ai piani presentati per il PNRR riforme e burocrazia più snella per impiegare le risorse disponibili, e ci ha chiesto di allinearci a un percorso di transizione digitale e sostenibile: è un percorso che è iniziato e nel quale dobbiamo mantenere salda la rotta anche a fronte dell’attuale crisi internazionale – spiega Paolo Capomasi, Responsabile del Mercato Pubblica Amministrazione per Cisco Italia – Sono fiducioso perché in questo anno abbiamo visto crescere nella PA la capacità di aprirsi e collaborare senza preconcetti sui temi di innovazione. Sono sempre di più le amministrazioni che riconoscono nella tecnologia un elemento abilitante per cambiare i processi, dare ai cittadini un paese più moderno, rendere più forti e soprattutto sicuri i servizi e le infrastrutture vitali”.

“A Forum PA vogliamo confermare la nostra alleanza con la PA che innova, nell’ottica di partenariato tra pubblico e privato, e vogliamo mettere a fuoco i punti critici per il futuro su cui collaborare dice Capomasi – Semplificazione, cybersicurezza e costruzione delle competenze Ict necessarie a realizzare progetti complessi e anche a rendere accessibile a tutti l’innovazione”.

All’interno del programma di Forum PA, Cisco contribuirà con la partecipazione a Convegni e Tavole Rotonde da parte di alcuni rappresentanti del suo top management:

Il 16 giugno, per l’Arena di Forum PA (Auditorium, sala Rossa) Angelo Fienga , Responsabile Sostenibilità a livello Emear di Cisco , interviene nel Convegno “PNRR, Infrastrutture Sostenibili e Lotta al Cambiamento Climatico” che si tiene dalle ore 10.00 alle 11.30.

, , interviene nel Convegno “PNRR, Infrastrutture Sostenibili e Lotta al Cambiamento Climatico” che si tiene dalle ore 10.00 alle 11.30. Il 17 giugno, per l’Arena di Forum PA (Auditorium, sala Rossa) Francesco Tripepi, Public Digital Services – Healthcare Leader di Cisco Italia, interviene nel convegno “Il Sistema Sanitario Nazionale al servizio delle persone: territorio, prossimità, tecnologie” che si tiene dalle ore 10.00 alle 11.30.

interviene nel convegno “Il Sistema Sanitario Nazionale al servizio delle persone: territorio, prossimità, tecnologie” che si tiene dalle ore 10.00 alle 11.30. Infine, sempre il 17 giugno sarà l’Amministratore Delegato di Cisco Italia Gianmatteo Manghi a dare il proprio punto di vista nell’appuntamento quotidiano “ Trasformazione Digitale del Paese: la sfida dell’attuazione ” che si tiene dalle ore 11.40 alle 13.00 sempre in auditorium, sala Rossa.

In programma in modalità phygital, dal 14 al 17 giugno, Forum PA ha quest’anno per titolo “Il Paese che Riparte” l’edizione 2022 di Forum PA. Al centro dell’evento tutti i temi chiave legati alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, dal miglioramento dei servizi per i cittadini al rinnovamento delle infrastrutture del Paese.

