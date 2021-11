PA digitale, Tiscali in prima fila per la transizione dei Comuni - CorCom

Al via un nuovo protocollo di intesa fra Tiscali, Ali – Autonomie locali, associazione di enti locali, e Leganet, società di servizi di Ali, a favore della digital transformation dei Comuni italiani. L’accordo nasce infatti con l’obiettivo di promuovere presso gli enti pubblici territoriali (Comuni e aggregazioni di Comuni) attività specialistiche di consulenza e servizi di supporto per lo sviluppo digitale, nell’intento più ampio di accompagnare la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni locali che non beneficiano di rilevanti investimenti di mercato e favorendo il processo di infrastrutturazione digitale, in particolar modo nei centri periferici e nei piccoli comuni.

L’accordo, nell’ambito del quale Tiscali si afferma con una gamma di servizi studiati ad hoc per la pubblica amministrazione e che si avvantaggerà dell’esperienza di Ali e Leganet nell’ambito degli enti pubblici, prevede le seguenti attività: stimolazione della domanda di servizi digitali degli enti del territorio, anche attraverso comunicazione e promozione; offerta di servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID ed erogati da Tiscali ed eventuali altri partner; offerta di connettività in fibra ottica in modalità punto punto dedicata o cosiddetta “gpon condivisa”, utilizzando le infrastrutture a disposizione di Tiscali.

In linea con la Missione 1 del Pnrr

La collaborazione tra Tiscali, Ali e Leganet permetterà di mettere a frutto gli importanti investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e nello specifico nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa”, portando alla creazione di infrastrutture in grado di gestire i dati in sicurezza, efficienti dal punto di vista energetico, economiche e con i migliori standard di qualità.

Soru: “Aiutiamo gli enti locali a trovare la maturità digitale”

“Come Tiscali crediamo da sempre nell’importanza di abbattere le barriere che troppo spesso frenano lo sviluppo sociale ed economico di diverse aree italiane. In Leganet e Ali abbiamo trovato i partner ideali con i quali lavorare per aiutare gli enti locali a raggiungere la maturità digitale, presupposto indispensabile per la crescita dei territori”, ha sottolineato Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali. “Siamo sicuri che questo accordo ci porterà grandi soddisfazioni”, ha concluso Soru.

“Con questo importante protocollo siglato con Tiscali vogliamo rendere concreto l’impegno di Ali per i piccoli Comuni e per le aree interne del nostro Paese, ancora oggi penalizzate e caratterizzate da un’insufficienza infrastrutturale. Lo sviluppo dell’Italia e il successo del Pnrr passano imprescindibilmente per la crescita di tutti i territori italiani, e la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nelle pubbliche amministrazioni sono settori fondamentali per i nostri territori e le nostre comunità, per non lasciare indietro nessuno. Solo così l’Italia potrà vincere la sfida del Pnrr e raggiungere standard europei di efficienza e qualità di servizi”, ha commentato Matteo Ricci, presidente nazionale di Ali.

“Grande soddisfazione per la sottoscrizione del protocollo con Tiscali. Con Tiscali abbiamo condiviso le finalità di valore del protocollo e cioè quelle di contribuire alla transizione digitale delle aree anche più marginali del paese, le cosiddette aree interne, dei piccoli comuni. Solo con la costruzione di partenariati strategici sarà possibile dare reale e concreto impulso a questo fondamentale processo di sviluppo del paese”, ha dichiarato Alessandro Broccatelli, presidente di Leganet.

