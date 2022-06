PagoPA, ok della Corte dei Conti alla gestione finanziaria

PagoPA “promossa” dalla Corte dei Conti. La Sezione controllo enti della magistratura contabile ha approvato la relazione sulla gestione 2020 della Spa dal Mef e costituita nel 2019 per la promozione dell’innovazione digitale, con lo sviluppo di infrastrutture e soluzioni tecnologiche avanzate (23.000 gli enti pubblici interessati). Nel 2020 il patrimonio netto è pari a 1,05 milioni di euro e l’esercizio chiude con un utile pari a 35.180 euro, in aumento di 15.780 sul 2019 (19.400 euro). Il valore della produzione raggiunge quota 13.314.383 euro, in crescita di 9.244.280 sul 2019 (4.070.103 euro), e i relativi costi sono di 13.066.158 euro, in incremento per 9.028.795 sul 2019 (4.037.363 euro).

La differenza tra ricavi e costi è pari a 248.225 euro, anche in questo caso in aumento, per 215.485, rispetto al 2019 (32.740 euro). Passano da 4,25 a 14,42 milioni di euro le disponibilità nette iniziali, con un incremento di 10,17 milioni, soprattutto in virtù della prima tranche, ricevuta a dicembre, della linea di credito della Banca Europea per gli Investimenti (pari a 5,5 milioni), oltre che per l’incasso di crediti verso i prestatori di servizi di pagamento (8,5 milioni) e per i fondi trasferiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), di circa 2 milioni, di cui uno da restituire alla Presidenza del Consiglio. Nel 2020 e 2021, la società ha accresciuto le sue attività con lo sviluppo, sull’app IO, del green pass per certificare la vaccinazione contro il Covid-19 in sede di spostamento.

Nel 2020, il compenso dell’amministratore unico è stato di 120.000 euro, quello del collegio sindacale pari a 12.000 euro per il Presidente e a 8.000 per ciascuno degli altri componenti effettivi. Ammontano a 5.250 euro i compensi per la società di revisione legale. Il personale in servizio è di 70 unità (di cui 2 in distacco), e il costo complessivo, in aumento, raggiunge quota 4,38 milioni di euro.