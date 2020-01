Repubblica Digitale, ecco i primi 50 progetti: e-skill in pole position

L’iniziativa Repubblica Digitale incassa le prime 50 adesioni. Ne dà notizia in un post il sito del ministero dell’Innovazione. Il progetto, lanciato in occasione di ForumPA 2019, mira mettere in campo iniziative di inclusione digitale ed è diventato tassello chiave del Piano Italia 2025, lanciato dalla ministra Paola Pisano.

Le adesioni raggiunte sono il risultato della call to action rivolta ad associazioni, soggetti pubblici e imprese per avviare un “percorso condiviso di trasformazione culturale e digitale del Paese”, si legge nel sito del ministero.

Entrando nel dettaglio sono state inviate poco più di 100 domande di adesioni, la metà delle quali sono state accettate; il 10% non è risultato coerente con gli obiettivi dell’iniziativa mentre per le altre sono ancora in corso approfondimenti.

Le iniziative sono state classificate in base alla tipologia di organizzazione proponente, al destinatario, all’attività prevista, alla scala geografica di attuazione sulla base delle indicazioni delle linee strategiche e operative per la formazione e l’inclusione digitale, pubblicate da Agid.

“Guardando alle iniziative che abbiamo accettato finora – si legge nel post – riscontriamo una distribuzione equilibrata tra le tre categorie considerate (organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore), con una leggera prevalenza delle organizzazioni private”.

Da notare che nessuna PA centrale ha avanzato iniziative mentre le locali che si sono mosse sono poche. In pole le Pmi che hanno proposto il maggior numero di progetti.

A chi sono destinate le iniziative

La maggior parte dei progetti presentati riguardano i cittadini, soprattutto studenti delle scuole superiori mentre scarseggiano quelle destinate agli over 65. Pur con un numero ancora basso, le iniziative rivolte al mondo privato e al mondo pubblico sono ben distribuite tra dipendenti, manager, dirigenti e imprenditori.

La tipologia di progetti proposti

Il maggior numero di iniziative ha come tema le competenze digitali per contrasto al digital divide culturale e per il mercato del lavoro: competenze di base per la cittadinanza digitale, competenze specialistiche Ict, competenze per il settore privato e competenze per la PA.

Molte attività riguardano le competenze digitali di base (61), anche se 12 di queste includono attività di facilitazione digitale, con sportelli o punti fisici di supporto ai cittadini per l’utilizzo dei servizi digitali, spesso associati ad attività formative strutturate. Bassa la presenza di attività relative allo sviluppo di competenze per l’e-leadership.

La distribuzione geografica

La maggior parte delle iniziative garantisce una copertura nazionale, anche grazie all’utilizzo di piattaforme online mentre altre si sviluppano localmente in quanto elaborate da PA locale o Ong che operano a livello di territorio.

Come si svilupperà Repubblica digitale

Come spiega il post si punta a mettere in campo “un’alleanza quanto più ampia possibile tra enti e organizzazioni pubbliche e private e cittadini, basata esclusivamente sul comune riconoscimento di taluni principi ed esigenze, e sulla comune volontà di affrontare con determinazione e spirito etico un problema comune”.

Nei prossimi mesi verranno rafforzate le attività di:

Supporto, rafforzamento e valorizzazione delle iniziative multi stakeholder per le competenze digitali, ovvero mettere in rete gli aderenti al progetto, facendo di Repubblica Digitale una community di co-progettazione.

Avvio di iniziative promosse direttamente dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in sinergia con altri ministri o con la collaborazione dei soggetti aderenti a Repubblica Digitale, per incidere in modo specifico su alcuni temi o alcune fasce di popolazione su cui si vuole accelerare il cambiamento.

Avvio di iniziative di comunicazione, divulgazione e diffusione della cultura digitale.

“Sappiamo che il digital divide rappresenta una vera e propria emergenza – conclude il post – Il rischio che si corre è che la trasformazione digitale del Paese finisca per favorire solo i cittadini digitalmente più educati e consapevoli e per svantaggiare gli altri” che sono tanti, milioni di cittadini che possono essere esclusi dall’esercizio dei diritti di cittadinanza, sempre più vincolati all’uso consapevole del digitale e della rete. Il nostro obiettivo è affrontare con successo questa emergenza e riusciremo a farlo solo se potremo contare sul contributo di tutti, costruendo la più grande operazione di formazione digitale collettiva del Paese”.

