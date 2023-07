Sistemi informatici, il ministero degli Esteri si affida a Dxc Technology

Il ministero degli Esteri affida a Dxc Technology i servizi di supporto per il corretto funzionamento dei propri sistemi informatici client a seguito dell’esito della relativa procedura di gara. Obiettivo del contratto siglato, assicurare il corretto funzionamento dei sistemi informatici, garantendo disponibilità delle applicazioni e integrità dei dati.

Nell’ambito di un contratto aggiudicato in parallelo ai recenti accordi del quadro Consip annunciati a marzo, Dxc collaborerà con le società Infodata e Mvs in Rti, di cui è capogruppo.

Cosa prevede l’appalto

L’appalto specifico, della durata di 48 mesi, è volto a migliorare l’efficienza dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro e degli ambienti tecnologici, individuando modalità di supporto differenziate in base alla tipologia/criticità di utenza e garantendo a tutti i dipendenti di Maeci adeguati tool e skill IT flussi di lavoro e servizi.

Il service model proposto consentirà anche ai dipendenti all’estero di usufruire del servizio di supporto utenti, attualmente operativo soltanto per la sede della Farnesina.

Nello specifico, con il modello di servizi proposto, la collaborazione con Dxc Technology punta a rafforzare il servizio di supporto agli utenti della Farnesina – nell’ambito Direzione generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni – per garantire un modello operativo omogeneo e integrato con l’organizzazione del Maeci che consenta di estendere gli attuali servizi per supportare anche gli utenti in mobilità e all’estero.

Collaborazione tra team più efficiente

Dxc Technology ha proposto, si legge in una nota, “un servizio di elevata qualità e personalizzazione”, articolato su una struttura organizzativa, una competenza di dominio ed un Centro servizi a supporto degli specialisti impiegati on-site in grado di coniugare al meglio le esperienze e le metodologie adottate e la conoscenza dell’ambiente, dell’organizzazione e dei processi di gestione del Maeci.

Avvalendosi delle best practice, Dxc Modern Workplace sarà in grado di interpretare le esigenze di innovazione dell’amministrazione e di prevenire eventuali criticità, portando un risparmio sia in termini di tempo che di costi. Il servizio, inoltre, verrà esteso anche alle postazioni estere, con un orario di servizio più ampio.

Spinta alla PA digitale

“Le soluzioni Dxc Modern Workplace sono state i principi fondanti della proposta presentata affinché fosse efficace, efficiente e proattiva verso le esigenze tecniche espresse dal Maeci a garanzia di un servizio basato su un’organizzazione unitaria e ben integrata con le peculiarità dell’organizzazione e dell’ambiente tecnologico del cliente – ha sottolineato Nicola Mangia, Italy Public Sector General Manager di Dxc Technology Italia -. Il contratto si inserisce nella strategia di Dxc Technology di operare al fianco della Pubblica amministrazione, accompagnandola nel percorso di trasformazione digitale in linea con gli obiettivi indicati nel Pnrr”.

I benefici del Modern Workplace

Il raggruppamento di aziende è stato in grado di comprendere l’importanza delle esigenze di trasformazione del cliente e di come offrire flessibilità, qualità e capacità di gestione dei carichi di lavoro.

Attraverso il supporto specialistico garantito dal Centro di competenza Dxc Modern Workplace, il Maeci potrà usufruire delle esperienze maturate sulle tematiche di Modern Device Management, Digital Support Services, Workplace Asset Management, Intelligent Collaboration, in un’ottica di miglioramento continuo del servizio per i clienti.

