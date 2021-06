Spid, in volata l'identità digitale di Lepida: rilasciati 740mila pin - CorCom

Mentre a livello nazionale sono oltre 21 milioni le identità digitali Spid, le identità LepidaID rilasciate da Lepida hanno superato le 740.000, rappresentando una base solida per proseguire, nell’ambito della strategia della Regione, nelle azioni di trasformazione digitale del territorio e dei suoi servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

In poco più di due anni dall’avvio del servizio di rilascio di identità Spid, Lepida si presenta come quarto gestore nazionale in termini di identità rilasciate, con una rete di sportelli – oggi quasi 2.000, quindi più che raddoppiati nell’ultimo quadrimestre e tuttora in crescita – presenti principalmente sul territorio regionale ma diffusi anche in ambito nazionale, grazie a una fattiva collaborazione degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie della regione, di altre Regioni e Province Autonome, a cui si affianca una rete di accordi con soggetti privati.

Proprio nell’ottica di garantire una capillare diffusione degli sportelli sono stati stipulati diversi accordi di collaborazione, seguiti da un’attenta attività di formazione e informazione ai futuri operatori che rilasceranno credenziali Spid LepidaID. È importante notare che, se da un lato il numero delle richieste di identità digitali Spid registra una costante crescita, con picchi significativi in occasione di iniziative nazionali, gli sportelli fisici continuano ad avere un ruolo principale e preferito dall’utente per il riconoscimento, rispetto alle altre cinque modalità telematiche disponibili per ottenere da remoto le identità LepidaID, evidenziando l’importanza e la necessità di azioni di supporto alle persone meno digitalizzate nelle fasi di ottenimento e utilizzo dell’identità digitale.

Gli sportelli disponibili ad oggi in Regione sono 141 presso Aziende Sanitarie e Cup, 335 presso Comuni, 7 presso Province, 18 presso Unioni di Comuni, 2 presso i Laboratori Aperti, 10 presso sedi di Federconsumatori, 656 presso farmacie; gli sportelli al di fuori della nostra Regione sono 83 presso Comuni della Provincia Autonoma di Trento, 30 presso Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, 15 presso Comuni soci di Pasubio Tecnologia, 51 presso Comuni della Regione Toscana, mentre a livello nazionale 600 presso sedi Caf Cisl; a questi si aggiungono ovviamente quelli presenti nelle sedi di Lepida. Il numero e la collocazione degli sportelli è costantemente aggiornato sul sito https://id.lepida.it

@RIPRODUZIONE RISERVATA