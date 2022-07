Spid, online il nuovo sito di Lepida

È online il nuovo sito dedicato al servizio Spid LepidaID (id.lepida.it) che si presenta completamente rinnovato sia nell’aspetto grafico che nell’organizzazione dei contenuti. Un lavoro frutto dell’analisi delle richieste di supporto più comuni che si propone di rispondere alle necessità degli attuali utenti LepidaID e dei nuovi che desiderano attivare le proprie credenziali Spid con Lepida. All’interno del sito sono infatti disponibili tutte le informazioni necessarie alla registrazione e al successivo riconoscimento di persona o da casa e, per chi ha già le credenziali attive, disponibile in qualsiasi punto della navigazione una sezione dedicata ai tutorial, alle domande più frequenti e ai contatti per l’assistenza. Sul sito sono disponibili anche tutte le informazioni e i tutorial relativi all’App LepidaID, scaricabile da tutti gli store, che ad oggi risulta utilizzata da oltre il 95% degli utenti LepidaID. Si aggiungono inoltre due nuove sezioni dedicate all’identità Spid ad uso professionale e al servizio Firma con Spid dove è possibile richiedere ulteriori informazioni tramite form dedicati. Progettato e realizzato con la tecnica responsive in modo che le pagine si adattino automaticamente al layout per fornire una visualizzazione ottimale in funzione dell’ambiente nel quale vengono visualizzate (pc, desktop, tablet, smartphone, etc.) riducendo al minimo la necessità di ridimensionamento e scorrimento dei contenuti. Ad oggi sono quasi 1 milione e 290 mila le identità Spid LepidaID rilasciate ed oltre 2.550 sportelli sparsi sul territorio nazionale, di cui sul sito è disponibile elenco e localizzazione su mappa, in cui i cittadini possono presentarsi per il riconoscimento di persona in fase di richiesta delle credenziali.

