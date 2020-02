Spid passa allo Stato. E si pagherà una tantum

Novità in arrivo per Spid. Il governo ha presentato un emendamento al Milleproroghe relativo al Sistema unico di identità digitale e che istituisce anche lo Scid (Sistema comune d’identificazione), tramite la carta d’identità elettronica, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio del pin unico. Contestualmente viene riformulato il Cad, il Codice dell’amministrazione digitale, con l’obiettivo di snellire le procedure legate alla gestione dell’identità digitale.

L’obiettivo è “creare un sistema di identità gratuito – viene spiegato nella relazioni illustrativa – costruito sul modello della già prevista carta di identità elettronica” con “modalità d’uso più moderne e sicure”

Le nuove regole puntano ad affidare direttamente allo Stato, nello specifico al ministero dell’Interno, lo sviluppo e la gestione di Spid. In pratica i cittadini dovranno sempre ricorrere agli identity provider per farsi rilasciare il pin unico, pagando una tantum, ma sarà lo Stato a farsi garante della protezione delle informazioni in caso, ad esempio, un provider fallisca.

Già adesso sei un identity provider fallisce ha l’obbligo di trasferire i dati del cittadino a un altro gestore ma i tempi in cui questo passaggio debba avvenire non sono definiti. Attualmente sono 5,6 milioni le identità digitali rilasciate.

