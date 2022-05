Spid per i dipendenti della PA, parte la selezione dei fornitori

Selezionare le manifestazioni di interesse per la fornitura gratuita dell’identità digitale Spid ai dipendenti pubblici che ne faranno richiesta. E’ questo l’obiettivo dell’avviso pubblicato dal dipartimento della Funzione pubblica e rivolto ai gestori di identità Spid, accreditati dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), che forniranno le identità digitali necessarie per accedere ai servizi online. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio.

Gli operatori, si legge in una nota, dovranno allegare alla manifestazione d’interesse una scheda descrittiva della proposta, specificando le modalità per il riconoscimento degli utenti, gli strumenti per il monitoraggio delle adesioni al servizio e la reportistica per il Dipartimento, il termine temporale per l’erogazione delle identità digitali.

“Da poco, in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista dal Pnrr, le identità Spid erogate hanno superato i 30 milioni – afferma Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione – L’identità digitale permette l’accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa ed è nostro dovere diffonderla e rendere il suo utilizzo più semplice e veloce. Per questo confido nella disponibilità dei fornitori per assicurare Spid all’intera platea dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Protagonisti, e non spettatori passivi, di questa straordinaria fase di innovazione verso una Pa digitale, efficiente e gentile, che non lasci indietro nessuno”.

