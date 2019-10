Stefano Stinchi a capo della PA di Microsoft

Stefano Stinchi è il nuovo direttore della divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia ed entra nel leadership team della filiale tricolore.

“Nel suo nuovo ruolo, Stinchi sarà alla guida di tutte le attività che l’azienda porta avanti con le agenzie del Governo aiutando, insieme al suo team, la Pubblica Amministrazione italiana nel processo di trasformazione digitale”, si legge in una nota Microsoft.

In Microsoft da 3 anni, dopo un’esperienza ventennale in Ibm, Stefano Stinchi ha portato le sue competenze ed esperienza nel Sales Management in diversi segmenti di mercato. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Enterprise Commercial Financial Services Atu dove ha guidato il passaggio al cloud dei maggiori istituti finanziari italiani.

“Sono davvero entusiasta di potermi dedicare al Settore Pubblico. Abbiamo la straordinaria opportunità di accompagnare la PA in un processo di trasformazione, sostenendo la crescita del nostro Paese. La tecnologia più avanzata, unita all’esperienza del team Microsoft, darà un contributo al Settore Pubblico italiano in questa fase di grande cambiamento e innovazione” commenta Stefano Stinchi.

