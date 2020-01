Un nuovo brand per Sogei. Gualtieri. “Azienda cruciale per la svolta del Paese”

”In Italia abbiamo dei gioielli che devono essere valorizzati, e non vi è dubbio che Sogei costituisca un picco di eccellenza che dobbiamo apprezzare e far crescere, consapevoli dei risultati conseguiti dall’Azienda in questi anni. Nella manovra e nel decreto fiscale abbiamo dato nuove direttrici d’azione e ulteriori responsabilità all’Azienda. Il futuro deve diventare presente, e Sogei è centrale nella digitalizzazione del Paese”. Con queste parole il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha espresso apprezzamento per il nuovo brand.

”L’idea di futuro è cambiata nel tempo. E impone delle scelte nuove soprattutto a chi di futuro si è sempre occupato. Ci sentiamo più vicini ai cittadini e alle istituzioni”, ha commentato l’Ad di Sogei, Andrea Quacivi.

“Collaboriamo con le pubbliche amministrazioni centrali e locali per semplificare la fruibilità dei servizi e, quindi, la vita di tutti – ha proseguito Quacivi – Negli anni il nostro ambito di intervento si è via via ampliato, modellandosi sui nuovi scenari digitali. E per questo motivo abbiamo voluto lavorare anche sulla rappresentazione del brand. Oggi – siamo l’execution del piano di trasformazione digitale dell’Italia grazie a elevate competenze tecniche e alla conoscenza strutturata delle norme”.

