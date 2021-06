5G e smart mobility, pneumatici connessi per mettere il turbo all'automotive - CorCom

A cosa servono i pneumatici connessi, e perché per poter implementare questa innovazione è necessaria la rete 5G? A rispondere in questa tredicesima puntata del podcast “Tutto connesso: 5G e oltre” dell’osservatorio 5G e beyond del Politecnico di Milano è Corrado Rocca, Head of Research and Development della Cyber Unit di Pirelli

@RIPRODUZIONE RISERVATA