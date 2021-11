"Tutto connesso" oltre il 5G: spazio al mondo delle tecnologie d'avanguardia - CorCom

“Tutto Connesso” cambia pelle, e allarga la propria voce oltre il 5G e oltre l’osservatorio “5g and Beyond” del Polimi, per dare voce più in generale a tutti i protegonisti del mondo delle tecnologie per la connettività del Politecnico di Milano. Dopo un anno di focus sul 5G il podcast parlerà anche di altri aspetti della connettività, dal WiFi al Bluetooth, da Sigfox a LoraWan, dall’ultra wide band ai satelliti, passando per il metaverso e la blockchain, toccando un mondo di applicazioni come la smart home, l’automazione industriale, le auto connesse, il multimedia e l’intrattenimento. Per chi volesse porre le proprie domande agli esperti del Politecnico di Milano per ottenere risposte nel podcast, potrà farlo scrivendo all’e-mail info@tuttoconnesso.it.

@RIPRODUZIONE RISERVATA