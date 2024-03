Affitti brevi, Airbnb vieta l’uso delle videocamere negli appartamenti dal 30 aprile

Airbnb vieterà l’uso di telecamere di sicurezza interne in qualsiasi proprietà elencata sul suo sito e introdurrà nuove restrizioni sulle telecamere esterne e sui dispositivi di monitoraggio del rumore. Il divieto entrerà in vigore il prossimo 30 aprile.

La piattaforma consentiva l’uso di telecamere di sicurezza nelle aree comuni, come corridoi e ingressi, se chiaramente visibili e dichiarate negli annunci. Airbnb richiedeva infatti che i dispositivi fossero chiaramente visibili e non posizionati nelle zone notte o nei bagni. Tuttavia, ultimamente sono stati tanti gli utenti di Airbnb che si sono lamentati sui social media di averle trovate nascoste negli alloggi, alcune in aree in cui è prevista la privacy. Questo ha spinto a prendere il provvedimento. Sarà, invece, consentito l’uso di telecamere nei citofoni e il monitoraggio dei decibel per garantire la sicurezza e rilevare feste non autorizzate.

“Priorità alla privacy”: tra le sanzioni la rimozione dell’annuncio

Airbnb ha affermato che le modifiche semplificano la sua politica sul monitoraggio dei dispositivi e “continuano a dare priorità alla privacy” degli utenti. Ora richiederà inoltre che i gestori delle proprietà rivelino la presenza e la posizione generale di qualsiasi telecamera esterna, che tali telecamere non monitorino gli spazi interni e che non siano posizionate in nessun luogo con una “maggiore aspettativa di privacy”, come docce e saune. Le violazioni della nuova politica verranno indagate e le sanzioni potrebbero includere la rimozione dell’annuncio o dell’account dell’utente.

WHITEPAPER Extended detection and response: 5 aspetti che i CISO devono considerare Cybersecurity Network Security

Modifiche studiate sui feedback di host ed esperti di privacy

Sebbene la società affermi che la maggior parte delle proprietà elencate sul suo sito non segnalino di avere una telecamera di sicurezza – e dunque si prevede che questo aggiornamento avrà un impatto solo su un sottoinsieme di annunci -, i cambiamenti arrivano in un contesto di crescente preoccupazione per il potenziale utilizzo di telecamere nascoste negli spazi pubblici, che sono diventate più economiche e ampiamente disponibili negli ultimi anni.

“Il nostro obiettivo era creare regole nuove e chiare che fornissero alla nostra community maggiore chiarezza su cosa aspettarsi su Airbnb – spiega il Responsabile delle politiche comunitarie e dei partenariati di Airbnb, Juniper Downs -. Queste modifiche sono state apportate consultando i nostri ospiti, host ed esperti di privacy e continueremo a chiedere feedback per garantire che le nostre politiche funzionino per la nostra comunità globale”.

Sì alle videocamere per campanelli e rilevatori di decibel, ma solo se rese esplicite

Dispositivi come videocamere per campanelli e rilevatori di decibel di rumore, intanto, continuano a essere consentiti su Airbnb e possono rappresentare un modo efficace e di protezione della privacy per gli host di monitorare la sicurezza della propria casa e superare problemi come soggetti non autorizzati. Tuttavia, gli host saranno tenuti a rivelare la presenza e la posizione generale di eventuali telecamere esterne prima che gli ospiti prenotino. Gli host sono inoltre tenuti a rivelare la presenza di rilevatori di decibel del rumore, che valutano solo il livello di decibel e non registrano né trasmettono suoni o conversazioni e sono ammessi solo negli spazi comuni degli annunci.

@RIPRODUZIONE RISERVATA