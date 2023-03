Archiviare ed elaborare i propri dati all’interno dell’Unione Europea: è questa la funzione chiave che espleterà Hyperforce Eu Operating Zone, la nuova piattaforma lanciata sul mercato da Salesforce, attualmente disponibile in 12 Paesi e pronta a debuttare in altri quattro entro fine anno fra cui potrebbe esserci l’Italia.

Obiettivo: maggiore controllo sui dati

Basata su Hyperforce, piattaforma cloud di Salesforce, Hyperforce Eu Operating Zone combina i prodotti Salesforce leader di mercato con un servizio di supporto e assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed erogato da personale basato in uno dei paesi dell’Unione Europea.

Grazie ai servizi di sicurezza e di archiviazione dei dati che includono principi di zero-trust e crittografia dei dati, Hyperforce Eu Operating Zone consente ai clienti di avere un maggiore controllo sui propri dati, che possono essere consultati quando, dove e come desiderano.

a Roma e in diretta Cybersecurity 360Summit: nuove strategie, nuove minacce e nuove difese! Sicurezza Cybersecurity

Raggiungere i goal aziendali affrontando il rischio normativo

“Le organizzazioni di tutto il mondo si trovano ad affrontare un panorama in continua evoluzione e sempre più impegnativo, normativo, finanziario e geopolitico, che rende più difficile che mai il collegamento con i propri clienti e stakeholder – affermano in una nota congiunta Ed Britan, Head of Global privacy di Salesforce, e Matthew Parin, Product management director di Hyperforce -. Man mano che le operazioni dei loro clienti crescono, devono scalare rapidamente affrontando i problemi di sicurezza e privacy. Espandendosi in nuove sedi, devono soddisfare nuovi requisiti di conformità e governance in conformità con le leggi locali”.

“Al di là delle normative, i clienti vogliono sapere dove vengono archiviati ed elaborati i loro dati, chi può accedervi e come vengono utilizzati – prosegue la nota -. Per molti clienti, questo significa avere la possibilità di conservare i propri dati all’interno dell’Unione Europea. È in questo contesto che Salesforce ha annunciato l‘Hyperforce European Union Operating Zone, un nuovo modo di combinare i nostri prodotti leader del settore su Hyperforce con il supporto clienti e tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nell’Ue e l’accesso rigorosamente controllato ai dati dei clienti da parte di operatori con sede nell’Ue solo personale. Offrire una scelta e un controllo migliorati dei dati dei clienti attraverso Hyperforce e la nostra Hyperforce EU Operating Zone e impegnarsi a rispettare i più elevati standard di privacy sono parti fondamentali della nostra strategia per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi aziendali affrontando al contempo il rischio normativo”.

Il primo Crm al mondo basato sull’AI generativa

Salesforce ha svelato anche Einstein Gpt la prima tecnologia Crm di intelligenza artificiale generativa al mondo, che offre contenuti creati dall’intelligenza artificiale a supporto della vendita, del servizio clienti, del marketing, dell’e- commerce e dell’IT.

“Il mondo sta vivendo uno dei più profondi cambiamenti tecnologici grazie all’esplosione delle tecnologie del Real-Time e dell’IA generativa. Questo cambiamento arriva in un momento cruciale in cui ogni azienda si concentra per connettersi con i propri clienti in modo più intelligente, automatizzato e personalizzato”, sottolinea Marc Benioff, ceo di Salesforce. “Einstein Gpt, in combinazione con il nostro Data Cloud e tramite l’integrazione con tutte le nostre soluzioni, oltre che con Tableau, MuleSoft e Slack, è un altro modo in cui stiamo aprendo le porte al futuro dell’IA a tutti i nostri clienti, e ci integreremo con OpenAI al momento del lancio”.

Come funziona Einstein Gpt

Einstein Gpt – spiega l’azienda in una nota – unisce i modelli di IA proprietari di Salesforce alla tecnologia AI generativa di un ecosistema di partner e ai dati in tempo reale di Salesforce Data Cloud, permettendo di raccogliere, armonizzare e unificare tutti i dati dei clienti di un’azienda. Con Einstein Gpt, le aziende possono collegare questi dati ai modelli avanzati di intelligenza artificiale di OpenAI o scegliere il proprio modello esterno, e utilizzare suggerimenti direttamente all’interno del Crm Salesforce per generare contenuti che si adattano continuamente alle informazioni e alle esigenze dei clienti in tempo reale.

Ad esempio – spiega sempre l’azienda – Einstein Gpt può generare e-mail personalizzate che i venditori possono inviare ai clienti, generare risposte specifiche affinché i professionisti del servizio clienti possano rispondere più rapidamente alle richieste, generare contenuti mirati per aiutare i marketer ad aumentare i tassi di risposta delle campagne e generare automaticamente codici per gli sviluppatori.

Salesforce combina la tecnologia ChatGpt di livello enterprise di OpenAI con i propri modelli privati di intelligenza artificiale per offrire contenuti pertinenti e affidabili generati dall’IA.

Fondo di AI generativa da 250 milioni di dollari

Salesforce ha anche annunciato un fondo per l’IA generativa da parte di Salesforce Ventures, la divisione di investimento globale dell’azienda. Il nuovo fondo da 250 milioni di dollari investirà in startup ad alto potenziale, rafforzerà l’ecosistema e stimolerà lo sviluppo di un’intelligenza artificiale generativa responsabile, affidabile

@RIPRODUZIONE RISERVATA